NATO'nun helvasını dağıttılar! Vatan Partisi ve TGB'den İstanbul'da NATO Zirvesi öncesi eylem

Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde İstanbul Üsküdar Meydanı'nda toplanarak bir protesto gösterisi gerçekleştirdi. Basın açıklamasının yapıldığı alanda bir araya gelen kalabalık, eylem boyunca "NATO'dan çıkalım. Tam bağımsız olalım." sloganları atarak ittifaka yönelik tepkilerini doğrudan dile getirdi.

TAM BAĞIMSIZLIK YERİNE EKONOMİK YIKIM

Meydanda grup adına yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin NATO bünyesinde kalmasının yarattığı güvenlik ve toplumsal sorunlara dikkat çekildi. 7 ve 8 Temmuz tarihlerini işaret eden açıklamada şu ifadelere yer verildi: "7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da NATO'nun cenaze töreni yapılacaktır. Türkiye NATO'da kalarak bir güvenlik yok. Ancak ve ancak tehditler var. Türkiye'ye, NATO'da tam bağımsızlık yok. Ancak ve ancak bağımlılıklar var. Türkiye'ye NATO'da ekonomik özgürlük yok. Ancak ve ancak ekonomik yıkım var. Türkiye'ye NATO'da toplumsal gelişme yok. Ancak ve ancak ahlaksızlık, çürüme, uyuşturucu ve LGBT değatması var. O yüzden NATO'yu burada bugün protesto etmek için bu cenaze töreninde bir nevi selamlamak için toplanmış bulunuyoruz."

KANLI DARBELERİN ARKASINDAKİ GİZLİ GÜÇ: GLADİO

Eylem sırasında söz alan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, NATO'nun kuruluşundan bu yana üstlendiği rollere değinerek kurumun Türkiye'deki sicilini anlattı. Kurumu protesto etmenin suç değil, görev olduğunu kaydeden Özkan, "NATO ABD emperyalizminin üye ülkeleri kontrol aygıtıdır. NATO yıllardan beri ta kurulduğu 1949'lardan beri bütün devletlerin içerisine Gladio eliyle sızmış ve o devletleri yönetmeyi amaçlamıştır. NATO 12 Mart 1971 darbesinin 12 Eylül 1980 darbesinin 15 Temmuz 2016 Amerikancı Fethullahçı darbe girişiminin failidir. Döne dolaşa failleri arıyoruz ya işte bu darbelerin hepsinin faili NATO'nun, Amerikan emperyalizminin ta kendisidir. NATO terör örgütünün bütün yürüttüğü kanlı operasyonunun da karşısındadır. O yüzden bu topraklarda NATO'yu protesto etmek suç değildir. Görevdir." ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE KÜRESEL EFENDİLERİN BAYRAM ÇOCUĞU DEĞİLDİR''

Meydandaki gösteride kanlı ittifaka derhal son verilmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye Gençlik Birliği İstanbul İl Başkanı İrem Vatandaş ise Türkiye'nin köklü devrim tarihini hatırlattı. Vatandaş, "Türkiye küresel efendilerin karşısına hazırlanan bir bayram çocuğu değildir. Bu ülkenin köklü, sarsılmaz ve kapı gibi bir devrim tarihi vardır. Bu devrim tarihiyle savaşanlar Türk milletinin iradesine çarpıp unufak olacaklardır. Türkiye NATO'dan derhal çıkarak özgürleşmelidir." dedi.

Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen eyleme çevredeki vatandaşlar da yoğun destek verdi. Sembolik cenaze töreni konseptiyle gerçekleştirilen eylem sırasında yoldan geçen ve alanda bulunanlara helva dağıtıldı. Dağıtılan helvayı yiyen bir vatandaş, kendisine yöneltilen "Lezzetli mi?" sorusuna, "Çok lezzetli. Harika. İnşallah helvasını da yiyeceğiz." yanıtını verdi. Eylemi destekleyen başka bir vatandaş ise düşüncelerini, "Hiç iyi bilmezdim. Geldiği gibi gidecekler." sözleriyle dile getirdi.

Protestoya katılan bir diğer vatandaşın, "NATO Amerika emperyalizmin ve İsraonizminin ortaklaşı yaptığı bir terör örgütüdür bizim için. İstanbul ayağa bak o mezara" şeklindeki ifadeleri ise meydandaki genel atmosferin özeti niteliğindeydi.