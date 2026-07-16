NATO'nun Türkiye planı: Tampon ülke

Batı ittifakının küresel ölçekteki yeni konumlanışını değerlendiren Prof. Dr. Emin Gürses, Avrupa’nın göç ve askeri güvenlik başlıklarında derin bir kriz yaşadığını belirtti. Bu krizin faturasının ve yükünün Türkiye’ye yıkılmak istendiğine işaret eden Gürses, şu analizi yaptı:

"Batı iki temel güvenlik konusu belirledi: Göç ve askeri güvenlik. Bu riskleri kendi sınırlarında karşılamak istemiyorlar. Türkiye’yi yanlarına alarak bölgeden gelebilecek tehditlere karşı bir tampon bölge, bir tampon ülke görevi vermeye çalışıyorlar. Ankara’da yapılan bazı görüşmelerin ve planlamaların arkasında yatan gerçek budur."

15 Temmuz Bir "Kurumları Geri Alma" Operasyonuydu

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yılı değerlendiren Gürses, darbe gecesi yaşananların sanılanın aksine "devletin elden gidişi" değil, sızmış unsurlara karşı Türk devletinin kurumlarını geri alma hamlesi olduğunu belirtti. Emniyet ve yargıdaki tasfiyelerin önemine dikkat çeken Gürses, özellikle Özel Harekat Dairesi'ne yapılan bombalı saldırıların sebebini açıkladı:

"Saldırılar asıl ölümcül darbe olarak Özel Harekat Dairesi'ne yapıldı. Çünkü orada FETÖ tasfiyesi önceden yapılmıştı, orada FETÖ'cü kalmamıştı. Diğer taraflarda, mecliste, cumhurbaşkanlığında ise sızmış unsurlar hâlâ mevcuttu. Bu yüzden asıl yıkıcı mühimmatı Özel Harekat'ın üzerine bıraktılar."

Gürses ayrıca, darbe girişiminin bastırılmasında en büyük rolün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olduğunu, 1. Ordu başta olmak üzere askeri yapının bizzat silahlı direnç göstererek Gladio tertibini ezdiğini ifade etti

Ergenekon ve Muhsin Yazıcıoğlu Suikastı

Türkiye’nin yakın tarihindeki Gladio operasyonlarının birbirini tamamlayan zincirin halkaları olduğunu savunan Prof. Dr. Emin Gürses, Ergenekon operasyonlarının doğrudan bir NATO-Gladio faaliyeti olduğunu yineledi.

2009 yılında helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu olayına dair de önemli bir iddiayı gündeme getirdi:

"Biz hapisteyken, 2008 yılı Nisan ayında Yazıcıoğlu'nu İngiltere’de Lordlar Kamarası’na konuşma yapması için davet ettiler. O dönem kendisi Sivas’tan bağımsız milletvekili seçilmişti. Tek bir milletvekilini İngilizler neden oraya çağırır? Ben avukatlar vasıtasıyla kendisine haber gönderdim, 'Bu ziyareti ertelesin, İngilizlere güvenilmez' dedim. Gitti ve dönüşünde 2009'da o helikopter sabotajı gerçekleşti. Bu suikastların arkasındaki yabancı istihbarat bağları mutlaka tamamen açığa çıkarılmalıdır."

Devletçilik ve "Ahbap Çavuş" Örgütlenmeleri

Doğal afetler ve kriz anlarında sivil toplum örgütlerinin (STK) devletin önüne çıkartılması çabalarını "liberal bir yanılsama" olarak nitelendiren Gürses, sivil toplumculuğun batı merkezli bir yıpratma propagandası olduğunu belirtti. Milyarlarca liralık fonların denetimsiz STK'lar üzerinden döndürülmesini eleştiren Gürses, devletin organize gücünün ikame edilemeyeceğini vurguladı:

"Sivil toplumculuk, özellikle 1980'lerden sonra devleti yıpratmak amacıyla batıdan fonlanan bir yapı haline geldi. 5 milyondan fazla kamu çalışanını, askeri, polisi, belediye işçisini yok sayıp, bütün deprem ve yangın yardımını bir şarkıcıya ya da derneğe bağlamak devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. O toplanan milyarlarca lira doğrudan devlete verilseydi, devlet çok daha planlı ve kalıcı yatırımlar yapardı. Devlet bir ittifaklar bütünüdür ve sarsılmaz bir organizasyondur."

S-400 ve F-35 Çıkmazı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD ile yürüttüğü müzakereleri ve S-400/F-35 tartışmalarını da yorumlayan Emin Gürses, Türkiye’nin F-35 projesine ihtiyacı kalmadığını belirtti. F-35 için ödenen 1 milyar 450 milyon dolara ABD tarafından el konulmasını "emperyalist bir hırsızlık" olarak tanımlayan Gürses, hava savunmasında yerli projelerin ve Rusya ile S-400 üzerinden kurulan teknolojik dirsek temasının kritik önemde olduğunu sözlerine ekledi.