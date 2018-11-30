ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Astana görüşmelerinin başarısız olduğunu ileri sürdü. Nauert ayrıca Moskova ve Tahran yönetimine karşı suçlayıcı ifadeler kullandı.

ABD yönetimi, Rusya, Türkiye ve İran arasında Suriye için yapılan Astana görüşmelerinin başarısız olduğunu ileri sürdü.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Astana görüşmelerini hedef alan yazılı bir açıklama yaptı.



Nauert, Astana görüşmesinin Suriye Anayasa Komisyonu üyelerini belirleyemediğini, bu sebeple Suriye'deki siyasi çözüm sürecinde ilerleme kaydedilemediğini ileri sürdü.



Astana ve Soçi müzakerelerinin çıkmaza girdiğini belirten Nauert, Cenevre görüşmelerinin hayati önem taşıdığını vurguladı.



Nauert açıklamasında, Moskova ve Tahran yönetimini de suçladı. "Esad rejiminin siyasal sürece katılmayı reddettiğini Rusya ve İran saklamaya devam ediyor." ifadesini kullandı.



Nauert, ABD'nin Suriye'de barışın sağlanması adına BM Güvenlik Konseyinin kararına bağlı kalacağını söyledi.



Nauert, ayrıca, ABD'nin İdlib'deki ateşkesi sürdürmek ve Suriye'deki şiddeti azaltmak için BM ve diğer taraflarla iş birliği yapmaya devam edeceğini ifade etti.



ulusal.com.tr