Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden Milli Sporcu Naz Arıcı, Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Yarışması’nda dünya ikincisi oldu. Ulusal Kanal’a konuşan Arıcı, “Ülkemi yurt dışında temsil etmek gurur veriyor” dedi.

Altın Kuğu, dünyaya Türkiye’nin adını bir kez daha duyurdu.



Artistik Buz Pateni Milli Sporcusu Naz Arıcı, Kanada’da yapılan Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Yarışması’nda dünya ikincisi oldu.



‘Altın Kuğu’ lakaplı Naz Arıcı, Almanya’da 2017 yılında yapılan aynı yarışmada dünya rekoru kırmış, ülkemize altın madalya getirmişti.



Bu kez çok az bir puan farkıyla ikinci olan Naz Arıcı, yaşadığı mutluluğu Ulusal Kanal ile paylaştı.



Ankara Yenimahalle Belediyesi Artistik Buz Pateni Milli Sporcusu olan Arıcı, “Ülkemi yurt dışında temsil etmek bana gurur veriyor” dedi.



Aynı zamanda Elektrik-Elektronik Mühendisi olan başarılı sporcunun 2015 Uluslar arası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası, 2016 Yetişkinler Türkiye Şampiyonası, Uluslar arası 2016 Yetişkinler Artistik Buz Pateni Yarışması ve 2017 Yetişkinler Türkiye Şampiyonaları’nda birincilikleri bulunuyor.



Naz Arıcı’nın başarısında büyük pay sahibi olan Türkiye Buz Pateni Milli Takım Antrenörü Timuçin Özbükücü de, Arıcı’nın başarısını Ulusal Kanal’a değerlendirdi.





HABER: TANSEV KARA

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