Aldığı ödüllerle ülkemizi gururlandıran Cumhuriyet'e ışık tutan değerli sanatçımız Prof. Dr. Nazan Erkmen İstanbul'da son yolcuğuna uğurlandı.
Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Erkmen'i sevenleri yalnız bırakmadı.
Ekmen'e görev yaptığı Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi önünde tören düzenlendi.Ekmen'in eşi Aydın Erkmen duygu dolu anlar yaşadı.
Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan törende yaptığı konuşmada Ekmen'in büyük değer olduğunu söyledi.
Bebek camiinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Erkmen Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi
ulusal.com.tr
Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Erkmen'i kaybettik.Yurt içi ve yurt dışında Türkiye’yi başarıyla temsil eden Ekmen İstanbul Bebek Aşiyan Mezarlığı’nada son yolculuğuna uğurlandı.
Aldığı ödüllerle ülkemizi gururlandıran Cumhuriyet'e ışık tutan değerli sanatçımız Prof. Dr. Nazan Erkmen İstanbul'da son yolcuğuna uğurlandı.
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