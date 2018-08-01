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Nazım Hikmet'in Ayaş ziyareti

Çiftçisinden emekçisine, sanayicisinden öğretim üyesine, Ulusal Kanal'ı var eden gönüllülerden birini ekrana taşıyoruz şimdi. Ulusal Kanal gönüllüsü Birol Yılmaz memleketi Ayaş'ın Ortabereket köyüne, Nazım Hikmet adına anıt mezarı yaptırdı. Yılmaz’ın tek hedefi gelecek kuşakların Nazım Hikmet’i tanımasını sağlamak.

Nazım Hikmet'in Ayaş ziyareti
Birol Yılmaz… O Türkiye’nin sarsılmaz kalesi olan Ulusal Kanal gönüllüsü..

Yılmaz, Nazım hikmeti tanıtmak, gelecek kuşaklara aktarmak için memleketi Ayaş'ın Ortabereket köyüne anıt mezarı yaptırdı.

Yılmaz’ın anıt mezar yaptırma hedefinde geçmişte Nazım Hikmet’in Ortabereket köyüne gelmesi de etkili olmuş.

Yılmaz anıt mezarın açılışını 22 Temmuz tarihinde yaptı.

HABER: DOĞUKAN ÇOBAN
ulusal.com.tr
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