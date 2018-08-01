Birol Yılmaz… O Türkiye’nin sarsılmaz kalesi olan Ulusal Kanal gönüllüsü..
Yılmaz, Nazım hikmeti tanıtmak, gelecek kuşaklara aktarmak için memleketi Ayaş'ın Ortabereket köyüne anıt mezarı yaptırdı.
Yılmaz’ın anıt mezar yaptırma hedefinde geçmişte Nazım Hikmet’in Ortabereket köyüne gelmesi de etkili olmuş.
Yılmaz anıt mezarın açılışını 22 Temmuz tarihinde yaptı.
HABER: DOĞUKAN ÇOBAN
ulusal.com.tr
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