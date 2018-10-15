Nazım Hikmet'in öz oğlu ressam Mehmet Nazım 67 yaşında, Fransa'nın başkenti Paris'te hayatını kaybetti. Mehmet Nazım'ın vefatının duyurulduğu ilanda ise ABD'li dünyaca ünlü aktör Gary Cooper'ın fotoğrafı kullanıldı.

Paris'te yaşayan ressam Utku Varlık ölüm haberini sosyal medyadan yayınladığı mesajla duyurdu. Varlık, "Mehmet Nazım'ı yitirdik; Yakın ve uzak bellek, bana tarifsiz bir hüzünü anımsatıyor. Uzaklaşıyoruz yavaş yavaş"mesajını paylaştı.



SuperHaber'in haberine göre; Nazım Hikmet, 1950 yılında cezaevinden çıktıktan sonra Münevver Andaç'la yaşadığı ilişkiden 1951 yılında Mehmet dünyaya geldi. Hikmet ile Andaç resmi olarak evli değildi ve Nazım Hikmet oğlu Mehmet üç aylıkken Türkiye'den ayrıldı. Mehmet Nazım babası Nazım Hikmet'le küstü ve bugüne kadar babası hakkında hiç bir açıklama yapmadı.



Mehmet Nazım'ın vefatının duyurulduğu ilanda ise ABD'li dünyaca ünlü aktör Gary Cooper'ın fotoğrafı kullanıldı.





Bu tercihin yakınlarının isteği ya da Mehmet Nazım'ın vasiyeti üzerine mi yapıldığı merak konusu.

