İstanbul'da görülen FETÖ'nün medya yapılanması davasında karar çıktı. Davada yargılanan Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında olduğu 6 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'ın yargılandığı FETÖ'nün medya yapılanması davasından müebbet hapis cezası kararı çıktı.



İstanbul Silivri'deki 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sabah saatlerinde başladı. Mahkeme heyeti davada yargılanan 6'sı tutuklu 7 ismin son savunmalarını aldı.



Duruşmada söz alan Ahmet Altan , Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak, suçsuz olduğunu öne sürdü. Beraat talep etti.



Karar için duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırldı.



Tutuklu sanıkların FETÖ'yle yakın ilişki içinde olduğuna ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesi yaptıkları konuşmalara dikkat çeken heyet, cezada herhangi bir indirim uygulaması yapmadı.



Davada tutuksuz olarak yargılanan sanık Tibet Murat Sanlıman hakkında ise beraat kararı verildi.



ulusal.com.tr