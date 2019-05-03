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Nazlı Ilıcak hakkında karar verildi

Anayasa Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında tutuklu yargılanan Nazlı Ilıcak'ın bireysel başvurusunda oy birliğiyle hak ihlali görmedi. Kararda, Nazlı Ilıcak'ın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ile 16 Temmuz ve 17 Temmuz'da, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından "darbe teşebbüsü lehine" attığı paylaşımlar göz önünde bulunduruldu

Nazlı Ilıcak hakkında karar verildi

Anayasa Mahkemesi, gazeteci Nazlı Ilıcak'ın yaptığı bireysel başvuruyu reddetti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Ali Bulaç, Ahmet Hüsrev Altan ve Nazlı Ilıcak'ın bireysel başvurularını gündem toplantısında ele aldı.

Altan ile Bulaç'ın müracaatlarını sabah toplantısında karara bağlayan Genel Kurul, öğleden sonraki toplantıda da Nazlı Ilıcak'ın bireysel başvurusunu görüştü.

Bulaç, Altan ve Ilıcak, "uygulanan gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerin tutuklamaya konu edilmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği" iddialarına ilişkin ayrı ayrı bireysel başvuruda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, oy birliğiyle FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında tutuklu yargılanan Nazlı Ilıcak'ın bireysel başvurusunda hak ihlali görmedi.

Kararda, Nazlı Ilıcak'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ile 16 Temmuz ve 17 Temmuz'da sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "darbe teşebbüsü lehine" attığı paylaşımların göz önünde bulundurulduğu öğrenildi.

Nazlı Ilıcak hakkında yerel mahkemece "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #nazlı ılıcak #anayasa mahkemesi #fetö
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