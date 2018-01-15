FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, önceki celse suçlamaları reddeden sanık eski Yargıtay üyesi Ali Sancar, yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, Sancar hakkında ifade veren eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, eski HSYK üyesi Kerim Tosun, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ile eski Yargıtay Üyesi İlhami Dal tanık olarak dinlendi.

Dal ve Okur, tutuklu bulundukları cezaevinden duruşmaya bağlanırken, diğer tanıklar salonda hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak FETÖ üyeliğinden tutuklanan, itirafçı olarak ifade verdikten sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici dinlendi.



Sancar'ın cemaatin hazırladığı listeden Yargıtay üyesi seçildiğini belirten Hamsici, "Aslında başarılı bir arkadaştı. Kimse itiraz etmedi. Cemaattekiler seçilmesini istedikleri için Sancar da öyle diye düşündüm" dedi.

FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem de Ali Sancar'ın cemaatle irtibatlı olduğuna dair bilgileri bulunduğunu, seçimlerde bu yapı mensubu kişiler tarafından önerildiği için Yargıtaydaki cemaat mensuplarıyla ilgili hazırladığı listeye Sancar'ın adını da koyduğunu anlattı.

Sancar'ın avukatının, "Duyumlarınız dışında somut bir bilginiz var mıydı?" sorusu üzerine Erdem, "14 sene personelde çalıştım. Bu sürede oluşan kanaatim öyleydi. Müfettişler buna tefahhus diyor, tefahhus yoluyla oluşan kanaatti." diye konuştu.

Sanığın mensubiyetini işine karıştırarak, cemaat lehine bir karar verip vermediğinin sorulması üzerine de Erdem, Sancar ile ilgili üye seçilmeden önce veya sonra bu yönde somut bir tespiti olmadığını kaydetti.

FETÖ üyeliğinden tutuklu iken itirafçı olarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski HSYK Üyesi Kerim Tosun da sanık Ali Sancar'ı Yargıtay üyeliğine seçilmeden önce tanımadığını, kendisiyle herhangi bir sohbette, toplantıda bir araya gelmediğini söyledi.

Tosun, "Savcılıktaki ifademde de bu kişinin cemaat mensubu olduğunu duyduğumu söylemiştim. Adını 'zannettiklerim' diye saydığım kişiler arasında söyledim." dedi.



"Nazmi Dere bize 'Yargıtaya üye seçileceksiniz' dedi"

Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya bağlanan eski Yargıtay Üyesi İlhami Dal ise Sancar ile Gaziantep'te birlikte çalıştıklarını, bu süreçte cemaatin sohbet toplantılarına katıldıklarını, zaman zaman para topladıklarını anlattı.

Yargıtay üyeliği seçiminden önce eski Yargıtay Üyesi Nazmi Dere'nin Gaziantep'e gelerek, kendileriyle toplantı yaptığını, bu toplantıya örgütün güneydoğu sorumlularının katıldığını söyleyen Dal, şöyle konuştu:

"Bölgelerden hakim savcılar vardı. Nazmi Dere bize 'Yargıtaya üye seçileceksiniz' dedi. Bu arkadaşlar ve ben üye seçildim. Samimi bir Müslümanım. Bu yapının da dine, imana, İslam'a hizmet ettiğine inandığım için irtibata geçtim, sempati duydum. Benim asıl cemaatim Fetullah Gülen cemaati değil, Süleyman efendiden eğitim aldım. İmam hatip mezunuyum. 'Öğrencilere burs veriyoruz, hayır yapıyoruz' dediler. Ben de düzenli değil ama hayır, sadaka olarak maaşımın yüzde 3'ü, yüzde 5'i gibi bir bölümünü verdim. Ankara'ya geldikten sonra da devam etti. Bu yapı hükümetle karşı karşıya gelince bir daha para vermedim. Bu yapıdan olup da 'para vermedim' diyen yalan söyler."

Tanık beyanlarına karşı söz verilen sanık Sancar, İlhami Dal dışındaki tanıkların zanna dayalı beyanda bulunduklarını, Dal'ın ise kafasının karışık olduğunu savundu ve tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre sanığın tahliye talebi reddedilerek tutukluluk halinin devamına, duruşmanın 19 Nisan 2018'e bırakılmasına karar verildi.



Sanık Ahmet Kiriş ile ilgili tanıklar

Eski Yargıtay Üyesi Ahmet Kiriş ile ilgili davanın ikinci duruşmasında da sanık hakkında ifade veren eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, eski HSYK üyeleri Kerim Tosun, Mustafa Kemal Özçelik, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem tanık olarak dinlendi.

İbrahim Okur, Kiriş'in cemaat mensuplarınca Yargıtaya üye seçilmek üzere önerilen isimler arasında yer aldığını ancak cemaatçi olduğunu düşünmediğini söyledi.

Kiriş ile beraber okuduğunu anlatan Okur, Kiriş'in öğrenciyken imamlık yaptığını, bunun cemaatin gizlilik kuralına uymadığını ifade etti. Okur, "Ayrıca, cemaat üyeleri kızlara selam dahi vermezken, Kiriş'in kızlı erkekli arkadaş grubu vardı. Ben de zaman zaman onlara takılırdım." dedi.

Kiriş'i tanıdığı için cemaatçiler tarafından önerildiğinde itiraz etmediğini bildiren Okur, bir görüşmelerinde cemaati eleştirdiğinde Kiriş'in kendisine hak verdiğini ileri sürdü.

Okur, soru üzerine, "İmam hatip mezunu kimse aklını kimseye ipotek etmez. Kiriş de imam hatip mezunuydu, kendi doğrularını yapan birisiydi." diye konuştu.

Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem de sanığı Yargıtaya üye seçilinceye kadar tanımadığını söyledi.

Cemaat mensuplarının organize hareket ederek yargıda belirleyici olmaya çalıştığı yönünde şikayet ve duyumlar aldıklarını belirten Erdem, bunun üzerine Bakanlıkta bir çalışma yaparak yapının etkinliğini kırmayı amaçladıklarını, ilk olarak bu yapıya mensup kişileri tespit ettiklerini bildirdi.

Erdem, sanığın cemaat mensupları tarafından Yargıtaya seçilmesi istenenler arasında yer aldığını ancak yapı içindeki konumunu bilmediğini ifade etti.

Eski HSYK üyesi Kerim Tosun da sanık Kiriş'i Yargıtay üyeliğinden bildiğini, cemaat üyesi olduğunu duyduğunu, başka bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Sanığın hem 7 hem de 4. Ceza Dairesinde görev yaptığını ifade eden Tosun, her iki daire üyeleriyle yaptıkları toplantılarda sanığı görmediğini kaydetti. Tosun, "Kiriş'in ismini cemaatçilerin olduğu listede görünce şaşırmıştım. Çünkü kendisini Süleymancı olarak biliyordum." ifadesini kullandı.



"Cemaatin dönem toplantılarında Kiriş de vardı"

Eski HSYK üyesi Mustafa Kemal Özçelik de Kiriş ile aynı dönem staj yaptıklarını ancak kendisini o dönemden hatırlamadığını, Yargıtaya üye seçildikten sonra daha fazla mesailerinin olduğunu bildirdi.

İki kez, cemaat mensuplarının bir araya geldiği dönem toplantısı yaptıklarını, bu toplantılarda sanık Ahmet Kiriş'in de bulunduğunu belirten Özçelik, "İkinci görüşmede Ahmet Bey ile ilgili farklı bir durum oldu. Ahmet Bey, toplantıda cemaatin de hatalar yaptığını söyledi, itirazlar olunca tartışma yaşandı." diye konuştu.

İfadelerin ardından sanık Kiriş, ByLock'a 183 kez giriş yaptığı yönündeki tespite karşı savunma yaptı.

Kiriş, belirtilen süre içinde dört kez telefon değiştirdiğini, ByLock'a ilk girişin de bu telefonlarından ilki tamirdeyken yapıldığını savundu.

Programın yüklendiği saatte internete giriş yapmadığını ileri süren Kiriş, diğer girişlerin de müzakerede olduğu zamanlarda gerçekleştiği iddiasında bulundu. Kiriş, "Madem programı kullanıyorum, neden diğer telefonlarıma yüklemedim? Kullansam o telefonlara da yüklerdim." savunmasını yaptı.

Bank Asya'ya 2015 Ekim ayında 8 bin lira ve 800 avro yatırdığı, bir ay sonra bu parayı çektiği hatırlatılan Kiriş, bunun para yatırılması talimatından çok sonra gerçekleştiğini, örgütle ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre, sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın 18 Nisan 2018'e bırakılmasına karar verildi.