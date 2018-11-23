Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi" adıyla bir parti kurduklarını açıkladı.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi " adıyla parti kurduklarını bildirdi.



Erbakan, Hacı Bayram Camisi'nde cuma namazı kıldı, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti.



Namazın ardından cami çıkışında gazetecilere açıklama yapan Erbakan, "Artık vakit tamam, vakti geldi" demek için toplandıklarını söyledi.



Erbakan, "Yıllardır özlemle, heyecanla beklenen Yeniden Refah Partimizi bugün resmen kurduğumuzun müjdesini veriyorum." ifadesini kullandı.



"Yeniden Refah Partisi"nin hayırlı olması temennisinde bulunan Erbakan, milletin büyük ilgisine, teveccühüne layık olacaklarını belirtti.



Partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığına teslim edileceğini ifade eden Erbakan, yılların özleminin dindirileceğini söyledi.



"Hayırlı hizmetleri yapanları tebrik etmek için geliyoruz"

"Yeniden Refah Partisi olarak bizler, kavga etmek, çatışmak, cezalandırmak, yıkmak için gelmiyoruz." diyen Erbakan, şöyle devam etti:

"Bizler, bugüne kadar yapılan bütün hayırlı hizmetlere teşekkür etmek, bu hayırlı hizmetleri yapanları tebrik etmek, yapılan hizmetleri görmek ve takdir etmek için geliyoruz. Bununla birlikte eksikleri tamamlamak, eksik yapılanları nihayete erdirmek için geliyoruz. Yine bununla birlikte yanlışları da doğrusunu ortaya koyarak düzeltmek için geliyoruz. Yapılan hizmetlere teşekkür edeceğiz, takdir ve tebrik edeceğiz, eksikleri tamamlayacağız, yanlışları da davamıza, istikametimize uygun doğrularla düzelteceğiz."

Bugün İslam alemi, Türk milleti için tarihi bir adım attıklarını dile getiren Erbakan, bu adımın bir dönüm noktası olarak tarihte yer alacağını söyledi.

Erbakan, Sultan Abdülhamit Han'ın torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun da kendileriyle beraber olduğunu aktardı.



"Alternatifsizlik döneminin sona erdiğinin müjdesini veriyoruz"

Partinin Kurucular Kurulu üyelerine teşekkür eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Bugün milletimize Yeniden Refah Partimizin müjdesini verirken ehvenişerler yerine artık hayrın kendisinin meydana çıktığının müjdesini veriyoruz. Bugün milletimize çaresizlik, umutsuzluk, alternatifsizlik döneminin sona erdiğinin müjdesini veriyoruz. Bugün milletimize asli yuvamıza dönüşün başlangıcının müjdesini veriyoruz ve 'Artık umut, çare, alternatif var, artık Yeniden Refah var' diyoruz."

Erbakan, geleceklerinin de geçmişleri gibi tertemiz olacağını sözlerine ekledi.

Zaman zaman izdiham yaşanan basın açıklaması sırasında "Mücahit Erbakan" sloganları atıldı. Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi'nin logosu belli oldu









Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın liderliğini yaptığı Yeniden Refah Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edildi.



Partinin kurucular kurulu listesinde yer alan eski bakanlardan Sacit Günbey ve beraberindeki partililer, kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ahmet Avşar'a teslim etti.



Günbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada Yeniden Refah Partisinin resmi kuruluş dilekçesini ilettiklerini belirterek şunları söyledi:



"Partimizi kurarken çok ciddi bir çalışma yaptık. Çok güzel bir program hazırladık. Türkiye'nin bütün meselelerine çözüm üretecek bir çalışma yaptık. Çok güzel bir kadromuz var ve heyecanlıyız. Genç ve tecrübeli arkadaşlardan oluşan, devlet bürokrasisinde de uzun yıllar hizmet eden arkadaşlarımız var. İnşallah ülkemize çok iyi hizmetler yapacağız. Memleketimizde bugünden itibaren Yeniden Refah Partisinin farklılığı ortaya çıkacak."



Partinin İçişleri Bakanlığına teslim edilen kurucular kurulu listesi 99 kişiden oluşuyor.



Partinin kurucuları arasında Fatih Erbakan'ın yanı sıra Necmettin Erbakan'ın kızı Rabia Elif Erbakan Altınöz, damadı Mehmet Altınöz, Sultan 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, eski bakanlardan Sacit Günbey, Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, Necmettin Erbakan'ın uzun süre yakın korumalığını yapan Abdurrahman Akyüz ile avukatı Mehmet Ener de yer alıyor.