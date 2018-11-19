Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı, yerel seçimlerde kadın adaylara oy vermeyeceğini belirttikten sonra gelen tepkiler üzerine yeni açıklama yaptı.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı skandal bir tweet attı.



Twitter hesabından yerel seçimlerde hiçbir kadın adaya oy vermeyeceğini belirten Karalı, iyi bir çocuk yetiştirmenin ve iyi bir ev hanımı olmanın ‘Bakan yada Başkan veya Başarılı! bir iş kadını' olmaktan daha elzem olduğunu söyledi.



Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;



"İLAN EDİYORUM, Aile hayatına yönelik bazı politikaları YANLIŞ buluyorum. İyi bir çocuk yetiştirmek, iyi bir ev hanımı olmak Bakan yada Başkan olmaktan veya Başarılı! bir iş kadını olmaktan çok daha elzemdir. Yerel seçimde hiç bir Kadın Belediye Başkanı Adayına OY VERMEYECEĞİM”







Tepkilerden sonra Mehmet Karalı'dan gelen açıklama;











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