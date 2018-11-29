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Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan dolandırıldı

Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan'ı, kendisini polis olarak tanıtıp "adının FETÖ olaylarına karıştığı" bahanesiyle kandırarak para ve ziynet eşyalarını alarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı

Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan dolandırıldı

Fatih'te kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıktan sonra kaçarken yakalanan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Kasım'da Akşemsettin Mahallesi'nde bir evden çıkıp elinde poşetle koşan şüpheliyi durdurdu. Suriye uyruklu H.A'nın (19) elindeki poşette yapılan aramada, 19 bin 500 avro, 13 bin dolar, 20 bin lira, 2 altın kolye, 6 bileklik, bir çift altın küpe, 2 inci kolye ele geçirildi. 

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan'ın (90) ikamet ettiği evden çıktığını belirledi.

Kendisini polis olarak tanıtan, Kemalettin Erbakan'ı "adının FETÖ olaylarına karıştığı" bahanesiyle kandırarak kasada bulunan para ve ziynet eşyalarının fotoğrafını çekeceğini söyleyen şüphelinin, kasayı açtırıp para ve ziynet eşyalarını alarak kaçtığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #necmettin erbakan #kemalettin erbakan
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