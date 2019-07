Necmettin öğretmen kabri başında anıldı

Tunceli'de, memleketi Gümüşhane'ye gelirken PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz için şehadetinin ikinci yılında kabri başında tören düzenlendi.

Torul Kaymakamı Onur Aykaç, beraberindeki İlçe Belediye Başkanı Evren Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Torul İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin ve bir grup öğretmenle Yılmaz'ın, ilçeye bağlı Demirkapı köyündeki kabrini ziyaret etti.

Heyet, burada şehit öğretmenin babası Hamit, annesi Gülay, kardeşleri Ahmet ve Yahya Yılmaz ile dua etti, kabre çiçek dikti.

Kaymakam Aykaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Necmettin Yılmaz'a Allah'tan rahmet diledi.

Şehidin ailesini kendi aileleri gibi gördüklerini ifade eden Aykaç, "Onların her isteği başımızın üzerindedir. Allah onlardan razı olsun ki Necmettin öğretmen gibi bir evlat yetiştirdiler. Necmettin öğretmeni sadece burada toplananlar değil, bütün Türkiye ve bütün İslam coğrafyası hayırla ve minnetle yad ediyor. Çünkü o batıla, teröre, haksızlığa karşı dimdik durmuştur. O haksızlığa taviz vermemiştir. Bunun da bedelini şehadete yürüyerek ödemiştir." dedi.



"Necmettin öğretmenin bıraktığı mücadele devam edecek"

Torul Belediye Başkanı Özdemir ise Türk milletinin her zaman teröre, vatan hainlerine karşı şehit olacak binlerce ordusunun bulunduğunu, Necmettin öğretmenin de bu ordunun kutlu bir neferi olduğunu söyledi.

Zamanında Ulubatlı Hasan'ın İstanbul'un surlarına bayrağı diktiğini belirten Özdemir, "Bir tane Ulubatlı Hasan vardı ama şimdi Türkiye'nin her tarafında teröre, zülüme, vatan hainlerine 'dur' diyecek binlerce Ulubatlı Hasan'ımız var. Allah onlardan ve Necmettin öğretmenden razı olsun." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Doğan, öğretmenlerin, geleceğin en önemli unsuru çocukların hayata hazırlanmasında çok büyük katkısı olduğuna işaret etti.

Doğan, öğretmenlerin, şehit Yılmaz'ın bıraktığı mücadeleyi devam ettireceğini vurguladı.



"Bu millet nice Necmettinler yetiştirdi"

Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz, Türk milletinin bir evladı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Bu millet nice Necmettinler yetiştirdi, yetiştirmeye de devam edecek." ifadesini kullanan Yılmaz, "Sizlerle beraber olmaktan gurur duyuyoruz. Bu milletin sırtı yere gelmez sizler varken. Bu savaş hak ve batıl savaşı. Duracak da değil. İnşallah Rabb'im ayağımızı hak yolunda sabit kılar." dedi.