Tunceli'den memleketi Gümüşhane'ye giderken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, kabri başında anıldı. Batman'ın Kozluk ilçesindeki terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'da unutulmadı. Öğrencileri 2 genç öğretmenin mezarına karanfiller bıraktı.

Öğretmenlerinin mezarlarına karanfillerle gittiler, sizi asla unutmayacağız dediler.



Tunceli'den memleketi Gümüşhane'ye giderken PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, kabri başında anıldı.



Memleketi Torul ilçesinde Necmettin Yılmaz'ın adını taşıyan okulun, öğretmenleri ve öğrencileri şehit öğretmenin mezarına karanfiller bıraktı.



Batman'ın Kozluk ilçesindeki terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'da mezarı başında anıldı.



Çorum'un Osmancık ilçesindeki anmaya Aybüke öğretmenin meslektaşları ve öğrencileri katıldı.



Çankırı'da ise şehit öğretmenler için 81 ilden kısa videolar çekilip hazırlandı.



Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenler anısına, 81 ilden 81 öğretmenin katılımıyla "Öğretmen olmak" temalı kısa film hazırlandı.



ulusal.com.tr