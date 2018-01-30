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Necmettin öğretmenin ailesinden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

PKK'lı teröristler tarafından katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesi, Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Baba Hamit Yılmaz gerek duyulduğu takdir Mehmetçikle beraber cephede olacağını söyledi

Zeytin Dalı Operasyonu'na destek verdi. Şehit Necmettin öğretmenin babası Hamit Yılmaz, "gerekirse ben de katılırım" dedi.

Oğlunu Şanlıurfa'ya köy çoçuklarını okutsun diye yollamıştı. Teröristler buna engel olmuş, Necmettin öğretmeni katletmişlerdi. Şimdi baba Hamit Yılmaz, terör örgtlerine yönelik başlatılan Afrin operasyonuna sonuna kadar destek veriyor. 

Yılmaz, gerekirse en önde cepheye gideceğini söylüyor. 

Vatana hayırlı evlat yetiştiren anne Gülay Yılmaz'ın aklı da Afrin'deki kahraman askerlerde. Onlar için dua ediyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #Necmettin Yılmaz #zeytin dalı harekatı #hamit yılmaz
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