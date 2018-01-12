Gümüşhane'deki ailesini ziyarete giderken Tunceli'de yol kesen PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, oğlunun görev yaptığı Siverek'deki okulu ziyaret etti. Baba Yılmaz ve öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı.

Hiç kolay değildi...



Gözü gibi sakındığı, binbir emekle büyüttüğü, vatana öğretmen olarak kazandırdığı ancak teröristlerin şehit ettiği oğlunun okulunu ziyaret etti.



Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, geçen yıl 16 Haziran'da görev yaptığı Siverek’in Çiftçibaşı Mahallesi’nden ailesinin yaşadığı Gümüşhane’ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda terör örgütü PKK tarafından aracı yakılarak kaçırılmış, cansız bedeni, olaydan 27 gün sonra Pülümür Çayı’nda bulunmuştu.



Necmettin öğretmenin acı haberi önce Siverek'teki öğrencileri ile Gümüşhane'deki babaocağına sonra da dalga dalga Türkiye'ye yayılmıştı.



Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz, oğlunun görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki okula giderek oğlunun öğrencileri ile hasret giderdi.



Evladının adının verildiği okula giren Baba Yılmaz, oğlunun ders verdiği sınıfa girdi öğrencilerine sarılıp, alınlarından öptü.



Çocuklar ilk başta kendilerini ziyaret eden kişinin kim olduğunu anlayamadılar. Daha sonra şehit öğretmenlerinin babası olduğunu öğrenince koşup elinden öptüler gözyaşlarına boğuldular.



Oğlu Necmettin'in çocukluğunu anlatıp, öğrencilere nasihatte bulunan baba Yılmaz "Aziz milletime şükranlarımı sunuyorum. İyi ki bu ülkenin, bu memleketin bir evladıyız. Necmettin de bu memleketin bir evladı, vatanına, milletine daha güzel hizmet edebilmek için Şanlıurfa'nın ovalarına gelip, evlatlarımıza daha güzel ilimler, daha güzel günler, aydınlık bir yarın hazırlamak için buralara geldi" dedi.



Duygu dolu anların yaşandığı ziyaret sırasında baba Hamit Yılmaz, oğlunun öğretmen masasına otururken gözyaşlarına hakim olamadı.





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