Ermenistan'da, Talat Paşa'yı hedef alan nefret anıtına karşı mücadele cephesi genişliyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek başkanlığındaki heyet "Dünya Azerbaycanlıları Platformu" yetkilileriyle görüştü. Görüşmede heyetler, Talat Paşa'nın katili Ermeni suikastçı Soğoman Tehliryan'a ait sözde anıtın kaldırılması için mücadele kararında birleşti.

Ermenistan'da, hürriyet kahramanı Talat Paşa'yı sırtından vuran katil Soğoman Teyliryan'ın sözde anıtına karşı mücadele genişliyor. Nefret anıtının kaldırılması için Vatan Partisi çalışmalarına başladı.



Çalışmalar kapsamında Vatan Partisi Genel Merkezi'nde önemli bir görüşme yapıldı. Görüşmeye Azerbaycan Devlet Haber Ajansı Türkiye Başkanı Sabir Şahtaxtı, Bakü Merkez İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mihriban Paşayeva katıldı.



Dünya Azerbaycanlılar Platformu Genel Başkanı Samir İskenderoğlu ile Platformun Rusya Başkanı Hidayet Mehmedov da görüşmede hazır bulundu. Mehmedov aynı zamanda Azerbaycan Rusya Diasporası Başkanlığını yürütüyor.



Vatan Partisi heyetine ise Genel Başkan Doğu Perinçek başkanlık yaptı. Heyette Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı ile Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu üyesi Özge Yahşi Ergen yer aldı.



Görüşmede heyetler nefret anıtına karşı mücadele kararında birleştiler.



Heyetler, sözde anıtın uluslararası mahkemelere taşınması için de incelemeler yapma kararı aldı.



Nefret anıtına karşı mücadele kapsamında Öncü Gençlik haftanın ilk günü Ankara'da bir eylem düzenleyecek.





ulusal.com.tr