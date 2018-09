"Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş, ölümünün 6. yılında Kırşehir'deki kabri başında anıldı.

"Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ın ölümünün 6. yılı dolayısıyla memleketi Kırşehir'in merkez Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, dualar okundu.



Bozlak ustasının oğlu Hüseyin Ertaş, kardeşleri Ayşe Garip, Nadiye Ertuğrul, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın kabrine su dökerek, dua etti.



Vali Akın, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırşehir'in yetiştirdiği en önemli ozanlardan birisinin merhum Neşet Ertaş olduğunu söyledi.



Ertaş'ın 2012 yılında vefat ettiğini, ölümünün yıl dönümünde kendisini minnet ve şükranla andıklarını dile getiren Akın, "Ailesi, oğlu, kız kardeşleriyle duamızı yaptık. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun diyorum. Ozanlar kolay yetişmiyor. Neşet Ertaş, garip babası olarak bilinen, hiçbir zaman dünya malına tamah etmeyen, her zaman sevgiyi, hoşgörüyü önceleyen bir insandı. Bu yönüyle de ülkemizde bütün milletimizin gönlünde taht kurmuş bir insandır." diye konuştu.



"Ne söylesek az kalır"

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de büyük ustayı ölümünün yıl dönümünde rahmetle, duayla ve minnetle andıklarını belirtti.



"Bozkırın Tezenesi"nin bu toprakların yetiştirdiği en önemli isimlerden olduğunu vurgulayan Bahçeci, şöyle devam etti:



"Anadolu insanının duygusudur, hüznüdür, aşkıdır Neşet Ertaş. Ne söylesek az kalır. Hayatı boyunca mütevazılığı elden bırakmamış, kişiliği ve sanatıyla örnek olmuş bir insandır. Bir insan düşünün ki vefatından yıllar sonra bile örnek alınabiliyor. Hala şehrine, ülkesine hizmet edebiliyor. Bu, Allah'ın herkese bahşedebileceği bir özellik değildir. Cenaze töreninde bunu görmüştük. Cenaze töreninde de binlerce insan akın etti."



"Ozanlarımız halkımızın dildir"



Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş da babasının acısının hala yüreklerinde taze olduğunu dile getirerek, her zaman olduğu gibi bütün sevenlerinin, devlet büyüklerinin ölüm yıl dönümünde bozlak ustasını yalnız bırakmadığını söyledi.



Söyleyecekleri kelimeler yanlış anlaşılır düşüncesiyle bugüne kadar pek konuşmadıklarını belirten Hüseyin Ertaş, şunları kaydetti:



"Babamızın hatırasına zarar gelmesin diye, belki yanlış anlaşılır diye pek konuşmadık. Bazı yanlışlıkları görüyoruz. Ozanlarımız halkımızın dilidir. Kimi gönül dili, kimi hak dilidir. Onların bize bıraktığı tek miras eserleridir. Gerçekten gönülden sevenlerinin görevi bu eserlere sahip çıkmak. Sahip çıkmak da onların eserlerini, yanlış katmadan, onların okuduğu gibi okumakla olur. Sözlerini, müziğini değiştirmeden hatta mümkünse kendilerinden dinleyerek icra ederlerse, bir dahaki nesillere doğru düzgün bozulmadan aktarılırsa onlara gösterilecek en büyük sevgi, saygı budur; onların eserlerine sahip çıkmak, aslını bozmadan aslından uzaklaştırmadan diğer nesillere aktarmak."



Halkın babasına olan sevgisi ve duaları için teşekkür eden Ertaş, "Görüyoruz ki bütün memleketimiz aynı his ve duyguda. Bizleri yalnız bırakmadılar. Sağ olsunlar, hepsine teşekkür ediyorum. Acı paylaşıldıkça azalır diye bir söz vardır. Burası hiç boş kalmıyor. Sadece yıl dönümünde değil, her zaman ziyaret ederek dualarını eksik etmiyorlar. Yıl boyunca gelen giden oluyor. Hepsine teşekkür ediyoruz duaları için. Gerçek sevgi de bu." diye konuştu.



Anma programına, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Kırşehir Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Ertaş'ın kuruluşuna önderlik ettiği Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu üyesi sanatçılar ve çok sayıda kişi katıldı.