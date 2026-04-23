Nesli tehlikedeki Avrupa porsuğu Aydın'da silahla vurularak öldürüldü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan ve bölge faunasının kritik türlerinden biri olan Avrupa porsuğu (Meles meles), ateşli silahla vurulmuş vaziyette ölü bulundu

Toygu Ökçün
Olay, Dereağzı ile Aşağı Örencik mahalleleri arasındaki kırsal bağlantı yolunda meydana geldi. Bisikletiyle seyir halindeki bir vatandaşın fark ettiği porsuğun, ilk etapta bir aracın çarpması sonucu telef olduğu tahmin edildi. Ancak yakından yapılan incelemede, hayvanın karın bölgesinden ateşli silahla hedef alındığı ve kasıtlı olarak öldürüldüğü saptandı. Doğal yaşam alanında gerçekleştirilen bu müdahale, kırsal bölgelerdeki denetimsiz avcılık faaliyetlerinin boyutunu gözler önüne serdi.

EKOLOJİK DENGE VE KORUMA STATÜSÜ

Avrupa porsuğu (Meles meles), Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında "kesin korunan türler" arasında yer alıyor. Ekosistemde toprak yapısının düzenlenmesinden zararlı popülasyonların kontrolüne kadar kritik görevler üstlenen bu türün kasten hedef alınması, biyoçeşitlilik envanterine vurulan bir darbe olarak nitelendiriliyor. Uzmanlar, bu tür kayıpların yerel fauna üzerindeki zincirleme etkilerine dikkat çekiyor.

ADLİ SÜREÇ VE DKMP DENETİMİ

Vakaya ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile Jandarma ekiplerinin koordineli bir çalışma yürütmesi bekleniyor. Koruma altındaki bir canlıya yönelik gerçekleştirilen bu suçun, ağır para cezası ve adli yaptırımları bulunuyor. Bölgedeki saha incelemeleri sürerken, fail ya da faillerin tespiti için çevredeki verilerin analiz edildiği bildirildi.

