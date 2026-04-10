Netanyahu: İspanya İsrail askerlerini karaladı

İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı.

Netanyahu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Devleti, bize saldıranlara karşı sessiz kalmayacak. İspanya, kahramanlarımızı, dünyanın en ahlaklı ordusu olan İsrail askerlerini karaladı. Bu nedenle, Kiryat Gat'taki koordinasyon merkezinden İspanya temsilcilerini uzaklaştırma talimatı verdim. Terör rejimlerini değil İsrail Devleti'ni hedef alan, bunu yapan kimse, bölgenin geleceği konusunda bizim ortağımız olmayacak. Bu ikiyüzlülüğü ve düşmanlığı sineye çekmeyeceğim. Hiçbir devletin bize karşı siyasi bir savaş yürütmesine, bunun için anında bir bedel ödemeden izin vermemeyi düşünüyorum."