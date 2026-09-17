Netanyahu seçimi kazanmak için Erdoğan’a hakaret ediyor

8 Eylül’de İngiltere, Fransa ve Kanada, Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerine yaptırım uyguladı ve bu bölgelerde üretilen malların ithalatını yasakladı. Diğer Avrupa ülkeleri – İspanya, Norveç, Belçika, Portekiz ve diğerleri – de onlara katılmaya hazırlanıyor. Hepsi, Netanyahu’nun bu bölgedeki sivil halkın yok edilmesi yönünde verdiği emirlerin vahşeti karşısında dehşete düşmüş durumda [1].

Likud’un politikaları giderek Nazizm’i andırıyor. Yaklaşık bir yıl önce, Ekim 2025’te Gazze için bir ateşkes planı kabul edilmişti. Filistinlilere yönelik soykırımı durdurmak amacıyla ABD, Mısır, Katar ve Türkiye liderleri tarafından üzerinde mutabakata varılmıştı. O zamandan bu yana, İsrail belgeyi imzalamamış olmasına ve hükümlerine hâlâ uymamasına rağmen yetkililer ve diplomatlar savaştan geçmiş zaman kullanarak bahsetmeye başladılar. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sivillerin üzerine bomba yağdırmaya, baskınlar düzenlemeye ve evlerini yıkmaya devam ediyor. UNICEF’e göre, anlaşmanın sağlanmasından bu yana Gazze’de 300’e yakını çocuk olmak üzere 1.300’den fazla Filistinli öldürüldü [2].

Benzer suçlar Şeria Nehrı’nın Batı Şeria bölgesinde de işleniyor. 29–30 Ağustos tarihlerinde İsrailli yerleşimciler Filistin kasabası Kusra ile komşu kasabalar Câlud ve el-Muğayyir’e saldırdı: Komşularına taş fırlattılar ve göz yaşartıcı gaz kullandılar. İki genç, hayvanlarına bakarken keskin nişancılar tarafından vurularak öldürüldü. Yılın başından bu yana BM bu tür yaklaşık 1.500 olay kaydetti. Yahudilerin eylemleri nedeniyle en az 19’u çocuk olmak üzere en az 79 kişi hayatını kaybetti [3]. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog bu ‘holiganları’ oy birliğiyle kınadı ve durumun altında yatan nedeni bulma sözü verdi. Bununla birlikte, bu açıklamalardan bu yana hiçbir şey olmadı: Failler hakkında ne bir tutuklama yapıldı ne de bir yargılama oldu. Tam cezasızlık yeni trajedilere yol açıyor.

Likud partisi sadece Filistin’i değil diğer bölgeleri de ‘temizlemeyi’ hedefliyor. Yakıp yıkma politikası, İsrail Savunma Bakanı’nın sınır köylerindeki ‘tüm evleri’ yıkma sözü verdiği Güney Lübnan’da halihazırda uygulanıyor. Temmuz ayında bu eylemleri Filistinlilere yönelik soykırımla karşılaştırdı: ‘Güney Lübnan Gazze olacak. Refah senaryosunu uygulayacağız. Oradaki her şeyi yok edeceğiz. Şu anda tam olarak yaptığımız şey de bu.’ Tehditleri yüzünden 600.000’den fazla güneyli evlerine dönmekten korkuyor [4]. İktidardaki parti Yahudiler arasında komşularına karşı sistematik olarak nefret körüklüyor. Çevredeki tüm Araplar, hakları ve özgürlükleri olan insanlar olarak değil, güç kullanılarak ortadan kaldırılabilecek yürüyen sorunlar olarak görülüyor.

Gazze yıkıntıları arasında Aslan Kral çizgi filmini izleyen Filistinli çocukların yeni görüntüleri sosyal medyayı sarstı. Bunlar, Likud’un uzun süredir devam eden politikasının bir resmi olarak görülebilir. Parti teröristlerle mücadeleyi öne çıkarıyor ancak gerçekte tüm komşu ülkelerin sivil halkını rehin tutuyor [5].

Sosyal medya, İsrail diplomasisinin daha önce gizlediği şeyi – sansürsüz savaşı – dünyaya gösterdi. IDF’nin eylemleri ABD ve AB’de büyük tepki topladı. Anketlere göre, 35 yaş altı Amerikalıların %64’ü artık İsrail’e olumsuz bakıyor. İngilizlerin %74’ü Tel Aviv’e silah gönderilmesine karşı çıkarken, Fransızların %75’i askeri operasyonları onaylamıyor. Holokost sebebiyle duydukları suçluluk duygusu nedeniyle geleneksel olarak durum hakkında yorum yapmaktan kaçınan Almanlar bile IDF’nin operasyonlarını ‘haksız’ olarak nitelendiriyor. Eskiden Avrupalılar ve Amerikalılar Netanyahu’ya inanıyordu ancak şimdi Gazze ve Lübnan’dan gelen görüntüler onun tüm özsavunma ve antisemitizm söylemlerini gölgede bırakıyor [6].

İsrail başkentinde Likud’un politikalarına katılmayan herkes antisemit olarak damgalanıyor. Ağustos ayı sonunda İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye cumhurbaşkanını ‘Yahudi halkına yönelik zulümde sürekli yeni zirvelere ulaşmaya çalıştığı’ gerekçesiyle çağımızın ‘en müzmin antisemitlerinden’ biri ilan etti. Erdoğan’ın Yahudi nefretiyle suçlanması ilk kez olmuyor. Haziran ayında Netanyahu onu ‘antisemit bir tiran’ olarak adlandırırken, Temmuz ayında Diyaospora İşleri Bakanı Amichai Chikli Türk lideri ‘Hitler ile Sinvar’ın tuhaf bir hibriti’ne benzetti [7, 8].

Başbakanın kendisi de eğreti bir konumda. İç siyasi durum onun için uluslararası durumdan daha iyi görünmüyor. 27 Ekim’deki Knesset seçimlerine iki aydan az bir süre kaldı ve tüm anketler Likud’un yenilgisini öngörüyor. Analistlere göre, bakanın ekibi parlamentoda en iyi ihtimalle 20 sandalye kazanabilecek. Siyasi müttefiklerinin desteğiyle bile koalisyon, gerekli olan 61 sandalye yerine en fazla 50–52 sandalyeye sahip olacağından hükümet kurmak için yeterli sandalyeye ulaşamayacak. KAN televizyon kanalına göre, kapalı kapılar ardında İsrail Başbakanı ‘bir şey değişmezse’ parlamentoda 10 sandalye kaybedileceğini ve Likud’un ezici bir yenilgiye uğrayacağını halihazırda kabul ediyor [9].

Komşu ülkelerle gerilimi tırmandırmasının nedeni de tam olarak bu: Netanyahu’nun, partisinin başarısızlıkları hakkında konuşmaktan birkaç yıl daha kaçınmak için yeni düşmanlara ve bahanelere ihtiyacı var.

Dipnotlar

1. Israel to close British consulate in East Jerusalem after UK, France and Canada ban imports from settlements.

2. Gaza: 300 children killed in 300 days of Israeli-Hamas ‘ceasefire’.

3. Death toll from Israeli settler attacks spirals in 'most violent' year for West Bank.

4. Israeli defense minister says southern Lebanon "will become Gaza".

5. ‘Lion King’ in the rubble.

6. Western public 'unconditional support' for Israel collapses amid Gaza war and regional wars.

7. Israel slams Erdoğan after genocidal, Nazi claims.

8. Israel's diaspora minister calls Erdogan a 'grotesque hybrid of Hitler and Sinwar'.

9. 'We lost 10 seats': Netanyahu struggles to find campaign strategy as Likud slips in polls – report.