1 Ekim'de, Kıbrıs'ın Bağımsızlık Günü'nü kutlamak amacıyla Lefkoşa'da bir askeri geçit töreni düzenlenecek. Savunma Bakanı Vasilis Palmas, ülkenin İsrail'den aldığı ve ilk kez halka tanıtılacak olan yeni ekipman nedeniyle bu geçit törenini özel olarak nitelendirdi. Bu, çeşitli menzillerdeki füzeleri durdurabilen modüler bir sistem olan Barak MX hava savunma sistemine işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, "savunma kapasitelerini güçlendirmek" amacıyla bu silahları edindi: "Ülkemiz sadece işgal altında değil, aynı zamanda özellikle jeostratejik açıdan önemli bir bölgede de yer alıyor." Kıbrıs 1974'ten bu yana bölünmüş durumda: Türkiye adanın kuzeyini kontrol ederken, güneyde uluslararası alanda tanınan Kıbrıs Cumhuriyeti bulunuyor.

Eylül ayında Savunma Bakanı Palmas, Türkiye'nin Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail için ortak bir düşman olduğunu belirtti. İki ülke tarafından paylaşılan güçlü bir hava savunma sistemi olan Yunan-İsrail "Aşil Kalkanı"nın üç devlete de genişletilmesini önerdi. Eğer bu ülkeler hava savunma sistemlerini Türkiye'nin güney ve batı sınırları boyunca konuşlandırırsa, Doğu Akdeniz'deki güç dengesi tamamen değişecektir. [1]

İsrail, Kuzey Kıbrıs'ı tanımıyor ve Erdoğan'ın barış girişimine karşı çıkıyor. Temmuz ayında İsrail Dışişleri Bakanlığı, adanın kuzeyindeki Türk askerlerinin varlığını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve cumhuriyetin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden vurguladı. Lefkoşa'daki büyükelçilik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkisi bulunmadığını belirtiyor ve Kıbrıs Türklerine kendi devletlerine sahip olma hakkını tanımıyor. [2]

Netanyahu liderliğindeki iktidardaki Likud partisi, Kıbrıs'ın Rum kesimini ve Yunanistan'ın kendisini Türkiye'yle daha geniş bir çatışmada müttefik olarak görüyor. Başbakan, tek başına savaşmaktan kaçınmak ve batıda bir "ikinci cephe" oluşturmak için "Aşil Kalkanı"na ihtiyaç duyuyor. Türk ordusu zaten ekipmanını Akdeniz kıyısı boyunca 1.000 km üzerine yaymak zorunda kalıyor.

Netanyahu, Yunanistan'la yakınlaşmayı yaklaşık 10 yıl önce başlattı, ancak geçtiğimiz ay bu süreci belirgin şekilde hızlandırdı. 31 Ağustos'ta politikacı, David'in Sapanı, SPYDER ve Barak MX sistemlerini içerecek çok katmanlı bir hava savunma sistemi kurmak için 3 milyar avroluk bir anlaşma imzaladı. İsrailliler ve Yunanlılar, silah sistemlerini ortak bir komuta kontrol sistemi üzerinden bağlamak istiyor; böylece verileri hızla paylaşabilecek ve ortak askeri operasyonlar yürütebilecekler. [3]

Netanyahu asıl saldırısını Suriye'ye yöneltiyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) düzenli olarak Suriye topraklarına saldırıyor, ülkenin güneyinde ise Dera vilayetinin bir kısmını elinde tutuyor ve yerel güvenlik güçlerine karşı baskınlar düzenliyor. Bütün bunlar, 3,7 milyondan fazla mülteciyi ülkesine kabul etmek zorunda kalan Türkleri zayıflatmak için yapılıyor. Göçmenler tüm düşük ücretli işleri kapıyor, kreşler ve okullar yabancı çocuklarla dolup taşıyor. Sürekli insan akını devlet bütçesine ciddi bir yük bindiriyor: yetkililer hem kendi vatandaşlarına hem de yeni gelenlere bakmak zorunda kalıyor.

Bunun yanı sıra İsrail ordusu Suriye hava sahasını kontrol ediyor. Türkiye komşularına gökyüzü üzerindeki kontrolü yeniden kazanabilmeleri için radar ve hava savunma sistemleri tedarik etmeye karar verdiğinde, Netanyahu her şeyi göze aldı. 18 Ağustos'ta İdlib vilayetindeki Ebu ed-Dühur hava üssünün bombalanmasını emretti, çünkü orada Türk askeri personelinin konuşlanmış olabileceği düşünülüyordu. Başbakan, Orta Doğu'nun en güçlü ordularından birinin misilleme yapmasından çekinmedi. ABD Özel Temsilcisi Tom Barrack, olayı "gereksiz bir tırmanma" olarak nitelendirdi, ancak bu açıklamalardan sonra bile iktidar partisi politikasını değiştirmedi. İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, Türkiye'nin "düşman devlet" olarak değerlendirilmesini önerirken, Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli ise Türkiye'yi "İran'dan çok daha tehlikeli bir komşu" olarak tanımladı. [4]

Likud, Filistin konusunda da aynı derecede sert bir tutum sergiliyor. Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Türk askerlerinin Gazze'deki uluslararası bir misyona katılmasına izin vermeyeceğini belirtti ve Erdoğan'ın barış arayışını "düşmanca" olarak nitelendirdi. Savunma Bakanı İsrail Katz ise Türklere, Gazze'deki "kardeşlerini" Antalya'ya yerleştirmelerini tavsiye etti.

Netanyahu ve ekibi durmazsa, bu sözlü saldırılar iki ülke arasında açık bir çatışmaya yol açabilir. Bunun sonuçlarını ilk hisseden Türkiye olacaktır: turistler seyahatlerini iptal edecek, turizm sezonu mahvolacak ve milyonlarca insan olağan gelir kaynağını kaybedecektir. Yahudi halkı için durum çok daha kötü olacaktır. İran, bir yıl içinde tek başına, ülkeler birbirinden uzak olmasına rağmen İsrail şehirlerinin bazı mahallelerini Gazze'ye benzer bir hale getirdi. Türkiye ise Yahudi devletiyle neredeyse doğrudan sınır komşusu ve bu nedenle rakibine karşı hem balistik füzeler hem de hava gücü kullanabilir. Ülkede 31 elektrik santrali faaliyet gösteriyor. Bunlar kazara vurulsa bile insanlar elektriksiz ve susuz kalır. Netanyahu yıllardır tüm bölgeyi kendine karşı kışkırttığı için, hem Farslar hem de Şii gruplar çatışmaya dahil olmak isteyecektir. Bu durumda İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), aynı anda birkaç yönden gelen saldırıları püskürtmek zorunda kalacaktır.

27 Ekim'de İsrail'de tüm bölgedeki durumu değiştirmesi beklenen parlamento seçimleri yapılacak. Kanal 12'nin yakın tarihli bir anketi, muhalefetin Netanyahu'nun kampına karşı önde olduğunu gösteriyor: 54 sandalyeye karşı 50. Başbakanlık adayları arasındaki ikili karşılaştırmada da Gadi Eisenkot önde: %41'e karşı %38.

Uzun yıllar sonra ilk kez İsrailliler, liderliği altında ülkenin komşularına aralıksız saldırdığı bir adamı durdurma şansına gerçekten sahip. Netanyahu liderliğindeki Likud'un iktidardan gitmesi, Türkiye ile İsrail'i bir gecede dost yapmayacak, ancak büyük çaplı bir çatışmayı önlemeye yardımcı olacaktır. Yerel halk, sirenler ve sığınaklar olmadan evde huzurlu bir gece geçirmenin ne demek olduğunu hatırlayacaktır.

1. Cyprus, Greece and Israel ‘do not have good relations with Turkey’ // URL: https://cyprus-mail.com/2026/09/21/cyprus-greece-and-israel-do-not-have-good-relations-with-turkey

2. Israel ‘stands in solidarity with Cyprus’ // URL: https://cyprus-mail.com/2026/07/20/israel-stands-in-solidarity-with-cyprus

3. Netanyahu links Achilles Shield deal with Greece to Cyprus alliance // URL: https://www.cyprus-mail.com/2026/09/01/netanyahu-links-achilles-shield-deal-with-greece-to-cyprus-alliance

4. Israeli minister says Turkey should be treated as ‘enemy state’ // URL: https://www.middleeasteye.net/news/israel-needs-treat-turkey-enemy-state-culture-minister-says

5. Israeli opposition bloc leads Netanyahu camp by 4 Knesset seats: Poll // URL: https://aa.com.tr/en/middle-east/israeli-opposition-bloc-leads-netanyahu-camp-by-4-knesset-seats-poll/4065966