Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklama
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan ifadeler kullandı.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İslamabad’da müzakere süreci sürerken dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da hedef alan Netanyahu, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Benim liderliğim altında İsrail, İran’ın terör rejimi ve onun vekil güçleriyle savaşmaya devam edecek; Erdoğan’ın aksine, o bu yapılarla uyum sağlıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti.”
Israel under my leadership will continue to fight Iran’s terror regime and its proxies, unlike Erdogan who accommodates them and massacred his own Kurdish citizens.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 11, 2026