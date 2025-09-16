Netanyahu’nun Erdoğan’a yönelik sözlerine Ömer Çelik’ten yanıt: Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarına sosyal medya hesabından sert sözlerle tepki gösterdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözlere yanıt verdi.

Çelik’in açıklaması şu şekilde:

“Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. Netanyahu’nun, insanlığın ortak değeri Kudüs’ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor. Bu sözler insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor. İnsanlık bu şebekenin tehdidi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir.”

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs’te katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik şu sözleri söyledi:

“Burası bizim şehrimiz Sayın Erdoğan. Sizin şehriniz değil. Hep bizim şehrimiz olarak kalacak. Bir daha asla bölünmeyecek.”

