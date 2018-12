Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı arasındaki söz düellosunda ton sertleşiyor. Sosyal medya hesabından saldırgan üslubunu sürdüren Netenyahu, Erdoğan için ‘İsrail'e takmış Yahudi düşmanı diktatör' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı arasındaki söz düellosu devam ediyor.



İsrail Başbakanı, Erdoğan'a twitter üzerinden sert sözlerle yüklendi. Netenyahu, Erdoğan için ‘İsrail'e takmış Yahudi düşmanı diktatör' ifadelerini kullandı. Ayrıca "Yahudi düşmanı Erdoğan tarafından her gün trolling'e maruz kalıyorum" diye konuştu.



Netenyahu, "Erdoğan, Kürt köylerinde kadın ve çocukları öldüren ordudan ve maalesef her geçen gün daha fazla diktatörlük çizgileri kazanan devletten farklı olarak ahlaklı ordu ve gerçek demokrasinin ne olduğunu iyi biliyor" diye ekledi.



Netenyahu ayrıca, "İsrail'i takıntı yapmış durumda. Ancak burada bir gelişme var. Erdoğan eskiden bana her iki saatte bir saldırırken, şimdi her 6 saatte bir saldırıyor" dedi.



