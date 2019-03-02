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Netflix'in Martin Scorsese imzalı orijinal yapım filmi The Irishman filminin ilk tanıtımı yayınlandı mı? 2019 The Irishman izle, The Irishman konusu

2019 yılının en çok merak edilen ve heyecanla beklenen The Irishman'den ilk görüntü düştü. Martin Scorsese'un yönettiği film için seyirciler nezdinde heyecan zirvede

Netflix'in Martin Scorsese imzalı orijinal yapım filmi The Irishman filminin ilk tanıtımı yayınlandı mı? 2019 The Irishman izle, The Irishman konusu

The Irishman filminin ilk tanıtımı, Netflix tarafından YouTube hesabından yüksek görüntü kalitesiyle yayınlandı.

Filmin sonbahar aylarından çıkacağı açıklandı.

1 dakikaya yakın süreli tanıtım filminin ilk fragmanı, yaklaşık 1 milyon kez izlendi.

Yönetmen koltuğunda Martin Scorsese’nin oturduğu The Irishman'in kadrosunda Robert De Niro, Ray Romano, Joe Pesci, Harvey Keitel ve Al Pacino gibi isimler yer alıyor.

I Heard You Painted Houses isimli kitaptan uyarlanan The Irishman filminde Charles Brandt’in, kiralık katil olan Frank Sheeran'ın ve yozlaşmış bir polis olan Jimmy Hoffa’nın ellili ve altmışlı yıllardaki hikayesi anlatılıyor.

 

Etiketler; #netflix #Martin Scorsese #the irishman #Robert De Niro #Ray Romano #Joe Pesci #Harvey Keitel #Al Pacino #Frank Sheeran
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