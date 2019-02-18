Vizyona girdiği günden beri 1 milyonun üzerinde kişinin izlediği Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi online yayın platformu Netflix'te yayınlandı. Türkiye'de büyük atılım gerçekleştiren Netflix, dün gece dizinin yayınlandığını duyurdu. Yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunuYılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi, Netflix'te nasıl izlenir, Netflix'te film nasıl izlenir

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünü oynadığı ve aynı zamanda yönettiği Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi, çok sayıda kişi tarafından izlendi.



Birçok kişinin de merak ettiği ve izlemek istediği film, Netflix tarafından yayınlandı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Netflix tarafından, filmin fragmanı paylaşılarak “Geceye puanım 10/100 çünkü Organize İşler Sazan Sarmalı şu andan itibaren Netflix'te” denildi



Organize İşler filmine ait sosyal medya hesabından da filmin tüm sinemalarda olduğu belirtildi



PEKİ NETFLİX ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI NASIL İZLENİR



Netflix'te film izlemek için öncelikle platforma üye olmanız gerekiyor. İlk kez üye olacaklara Netflix tarafından bir süre ücretsiz deneme imkanı veriliyor. Daha sonra istendiği taktirde Netflix üzerinden paketler satın alarak film ve dizi izlemeye devam edebilirsiniz. Ultra HD görüntü kalitesinde film ve dizi izlemek isteyenlerin vereceği ücret, aylık 39.99 lira olarak belirlendi.



Kredi kartı bilgilerinizi kaydederek, otomatik paket uzatımı yapılabiliyor.