Vizyona girdiği günden beri 1 milyonun üzerinde kişinin izlediği Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi online yayın platformu Netflix'te yayınlandı. Türkiye'de büyük atılım gerçekleştiren Netflix, dün gece dizinin yayınlandığını duyurdu. Yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunu Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi, Netflix'te nasıl izlenir, Netflix'te film nasıl izlenir? Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak sinema filmlerinin gösteriminden kısa bir süre sonra Netflix gibi platformlarda yayınlanmasını, rekabet hukuku açısından değerlendirdi

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünü oynadığı ve aynı zamanda yönettiği Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi, çok sayıda kişi tarafından izlendi.



Birçok kişinin de merak ettiği ve izlemek istediği film, Netflix tarafından yayınlandı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Netflix tarafından, filmin fragmanı paylaşılarak “Geceye puanım 10/100 çünkü Organize İşler Sazan Sarmalı şu andan itibaren Netflix'te” denildi



Organize İşler filmine ait sosyal medya hesabından da filmin tüm sinemalarda olduğu belirtildi



PEKİ NETFLİX ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI NASIL İZLENİR



Netflix'te film izlemek için öncelikle platforma üye olmanız gerekiyor. İlk kez üye olacaklara Netflix tarafından bir süre ücretsiz deneme imkanı veriliyor. Daha sonra istendiği taktirde Netflix üzerinden paketler satın alarak film ve dizi izlemeye devam edebilirsiniz. Ultra HD görüntü kalitesinde film ve dizi izlemek isteyenlerin vereceği ücret, aylık 39.99 lira olarak belirlendi.



Kredi kartı bilgilerinizi kaydederek, otomatik paket uzatımı yapılabiliyor.



REKABET KURUMU'NDAN AÇIKLAMA



Sinema filmlerinin gösteriminden kısa bir süre sonra Netflix gibi platformlarda yayınlanmasını, rekabet hukuku açısından değerlendiren Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, şunları söyledi:



"Sözleşmelere aykırı durum yoksa, bu durum bir problem teşkil etmez diye düşünüyorum. Olay, 'haksız rekabet ve salon işletmecilerinin zor durumda kalması bağlamında sorunlar ortaya çıkarabilir mi?' bilmiyorum. Uzun süre ekran karşısında kalmayacak bir jenerasyonla karşı karşıyayız. Dolayısıyla sinema salon işletmeciliği farklı bir noktaya gidebilir. Filmlerin eş zamanlı veya kısa süre içerisinde Netflix gibi bir platform üzerinden gösterimi yaygınlaşabilir. Mevcut durum itibarıyla Rekabet Kurumu'nu ilgilendiren bir boyutu yok. İlgili pazarda, pazar payı tanımının değişmesi, yeniden şekillendirilmesi gerekebilir."