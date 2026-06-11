Netflix'e açılan telif davasında karar çıktı: Urfalı matematikçiye tazminat ödenecek

Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 10 Haziran 2026 tarihinde görülen karar duruşmasında, dijital içerik üreticilerini yakından ilgilendiren bir hüküm kuruldu. Davacı Mustafa Güler ve vekili Avukat Ömer Uğur Yanar'ın katıldığı duruşmada mahkeme, davayı kısmen kabul ederek Netflix'in tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Duruşma tutanağına göre, 1.800.000 TL telif tazminatı ve 150.000 TL manevi tazminatın davalı platformdan tahsil edilmesine karar verildi. Bu tutarlara 2 Mayıs 2023 tarihinden itibaren yasal avans faizi işletilecek ve toplam rakam 2 milyon TL'yi aşacak.

SİLİNEN VİDEO MAHKEMEYE TAŞINDI

Tazminat kararına konu olan telif ihlali, Mayıs 2023'te yaşandı. Netflix Türkiye, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Black Mirror dizisi konseptine benzetilen bir formatta tanıtım paylaşımı yayınladı. Bu tanıtımda, sosyal medyada "Matematiğin Güler Yüzü" olarak bilinen Mustafa Güler'in ders anlattığı bir video, kendisinden herhangi bir izin alınmadan ve telif ödemesi yapılmadan kullanıldı.

Videonun yayınlandığını fark eden Güler, ilgili paylaşımın altına yorum yaparak görüntülerinin izinsiz kullanıldığını belirtti ve yasal haklarını arayacağını duyurdu. Gelen tepkiler üzerine Netflix Türkiye söz konusu paylaşımı sosyal medya hesaplarından sildi. Ancak süreci sonlandırmayan Güler, fikri mülkiyet haklarının ihlali gerekçesiyle şirkete maddi ve manevi tazminat davası açarak hukuki süreci başlattı.

"HERKESE EMSAL OLACAĞINA İNANIYORUM"

Kararın açıklanmasının ardından Mustafa Güler, X hesabı üzerinden mahkeme tutanağı ve basın açıklamasını paylaşarak kamuoyuna bilgi verdi. Güler, paylaşımında, "Netflix'e karşı açmış olduğum davada bugün karar çıktı davayı kazandım telif konusunda herkese emsal olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.