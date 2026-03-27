Nevruz etkinliklerinde PKK/KCK propagandası: 26 şüpheliye gözaltı

İstanbul'da düzenlenen nevruz etkinlikleri sırasında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 26 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şahısların yakalanmasıyla birlikte ele geçirilen materyallere el konuldu.

MİT KOORDİNESİNDE KİMLİKLER BELİRLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, nevruz etkinliklerindeki yasa dışı eylemleri önlemek amacıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan incelemeler neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir kişilerin katılımıyla düzenlenen etkinliklerde örgütün propagandasını yapan 26 zanlı tespit edildi. Şüphelilerin faaliyetlerinin saptanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Ekipler, kimlikleri tespit edilen 26 şüpheliyi yakalamak üzere önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Hedef adreslerde gerçekleştirilen aramalarda kurusıkı tabanca, örgütsel flamalar ve incelenmek üzere çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Yakalanan 26 şüpheli, haklarındaki yasal işlemlerin tamamlanması için emniyete götürüldü.