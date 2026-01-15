Nevşehir merkezli dev tefecilik operasyonu: 34 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nevşehir ve İstanbul'da yüzlerce personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, vatandaşı yüksek faiz batağına sürükleyen çeteye büyük darbe vurulurken, gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanmaya başladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Nevşehir merkezli dev tefecilik operasyonu: 34 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Yayınlanma:

Nevşehir ve İstanbul'da düzenlenen kapsamlı tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 68 şüpheliden 34'ü, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen 8 aylık titiz çalışma, korkunç bir sömürü düzenini ortaya çıkardı. Yapılan tespitlere göre, Nevşehir genelinde acil nakit paraya ihtiyacı olan 195 vatandaş, kısa vadeli borçlar karşılığında aylık ortalama yüzde 50 oranında yüksek faizle borçlandırıldı. Mağdurların, borçlarını ödeyemedikleri durumlarda sadece icra yoluyla değil; tehdit, baskı ve zorla senet imzalatma gibi yöntemlerle faizli tutarları ödemeye zorlandıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında tefeciliğe konu olan toplam borç miktarının 215 milyon TL olduğu öğrenildi.

601 PERSONEL İLE 104 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve tefecilik' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri dev bir operasyona imza attı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 70 şüpheliye ait 104 adrese 151 ekip ve 601 personelin katılımıyla eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonlarda aranan 70 şüpheliden 68'i yakalanarak gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. İlk grupta yer alan 34 şüpheli adli makamlara teslim edilirken, işlemleri devam eden diğer 34 kişinin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Başakşehir'de zincirleme kaza! 3 İETT otobüsü birbirine girdiBaşakşehir'de zincirleme kaza! 3 İETT otobüsü birbirine girdiYurt
Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 15 Ocak güncel fiyat listesiAkaryakıta indirim gelecek mi? İşte 15 Ocak güncel fiyat listesiEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nevşehir tefecilik
Günün Manşetleri
KKM'de düşüş devam ediyor
'Kazı çalışmalarında dünya lideriyiz'
Türkiye olası İran krizine hazır mı?
2025'te firmalara 154,5 milyon liralık ceza yağdı
"İmamoğlu'nun sevgilisi" iddiasıyla gündem olmuştu
Nevşehir merkezli dev tefecilik operasyonu
Mersin Limanı'nda dev operasyon!
İşte terörist grupların verdiği zararın boyutu!
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu...
O öğretmene 56 yıl hapis istendi
Çok Okunanlar
Rekor sonrası sert fren! Rekor sonrası sert fren!
Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli yağış başlıyor Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli yağış başlıyor
Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi? Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?
Merkez Bankası için kritik tarih: Faiz indirimi gelirse cepleri nasıl etkileyecek? Merkez Bankası için kritik tarih: Faiz indirimi gelirse cepleri nasıl etkileyecek?
Akaryakıta indirim gelecek mi? Akaryakıta indirim gelecek mi?