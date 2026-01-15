Nevşehir merkezli dev tefecilik operasyonu: 34 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nevşehir ve İstanbul'da düzenlenen kapsamlı tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 68 şüpheliden 34'ü, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen 8 aylık titiz çalışma, korkunç bir sömürü düzenini ortaya çıkardı. Yapılan tespitlere göre, Nevşehir genelinde acil nakit paraya ihtiyacı olan 195 vatandaş, kısa vadeli borçlar karşılığında aylık ortalama yüzde 50 oranında yüksek faizle borçlandırıldı. Mağdurların, borçlarını ödeyemedikleri durumlarda sadece icra yoluyla değil; tehdit, baskı ve zorla senet imzalatma gibi yöntemlerle faizli tutarları ödemeye zorlandıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında tefeciliğe konu olan toplam borç miktarının 215 milyon TL olduğu öğrenildi.

601 PERSONEL İLE 104 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve tefecilik' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri dev bir operasyona imza attı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 70 şüpheliye ait 104 adrese 151 ekip ve 601 personelin katılımıyla eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonlarda aranan 70 şüpheliden 68'i yakalanarak gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. İlk grupta yer alan 34 şüpheli adli makamlara teslim edilirken, işlemleri devam eden diğer 34 kişinin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.