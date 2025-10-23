Nevşehir'den 3 ile uzanan 'sahte ilan' şebekesi! Siber polisi 10 aylık teknik takiple 8 kişiyi tutukladı!

Nevşehir'de yaşayan bir vatandaşın 'üç tekerlekli motosiklet' almak isterken dolandırılmasıyla başlayan dev soruşturma 10 ay sürdü. Siber polisinin teknik takibiyle 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı, 11 kişi yakalandı.

Nevşehir merkezli yürütülen bir dolandırıcılık operasyonunda, sahte "satılık motosiklet" ilanı vererek vurgun yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı.

Konuya ilişkin Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden bir açıklama yapıldı.

ÜÇ TEKERLEKLİ MOTOSİKLET ALMAK İSTERKEN DOLANDIRILDI

Yapılan açıklamaya göre, soruşturmanın fitili, kentte ikamet eden bir vatandaşın emniyete başvurmasıyla ateşlendi. Mağdur vatandaş, bir sosyal medya uygulaması üzerinden ilanını gördüğü üç tekerlekli motosikleti almak için ilan sahibi kişilerle iletişime geçtiğini ancak bu şahıslar tarafından dolandırıldığını beyan ederek şikayetçi oldu.

10 AY SÜREN TEKNİK TAKİP BAŞLATILDI

Şikayet üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmalarda şüphelilerin sadece bu olayla sınırlı kalmayıp, ülke genelinde nitelikli dolandırıcılık yaptıklarını belirledi.

Ekipler, savcılık koordinesinde şüpheli zanlıları tam 10 ay boyunca teknik takibe aldı.

Yürütülen 10 aylık teknik takip çalışması sonucunda, dolandırıcılık şebekesi üyelerinin kimlik ve adres bilgileri tek tek belirlendi. Zanlıların yakalanması için Samsun, Adana ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

8 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan 11 şüpheli, soruşturmanın merkezi olan Nevşehir'e getirildi. Zanlılardan biri, emniyette alınan ifadesinin ardından salıverildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 10 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

