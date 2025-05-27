Nevşin Mengü'den Kılıçdaroğlu iddiası! Kılıçdaroğlu'nun avukatı açıklama yaptı

"Edindiğim bilgiye göre savcı, Kılıçdaroğlu'na mesaj göndererek 'Gelir ifadesinde kurultayda yolsuzluk yoktur, ben böyle şeyi görmedim, şahit olmadım' derse dosyayı kapatırız demiş. Ancak Kemal Bey yine de ifade vermeye gitmemiş."

Nevşin Mengü'nün önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan iddiası tepki çekti. İftira atıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Mengü için "unvanın gazeteci ama ruhun tetikçi" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Mehmet Çek, ise bu iddia için başka gazetecinin arandığı ancak o gazetecinin işi kabul etmediği bilgisini paylaştı.

"Nevşin bu sipariş haberi yapmayı kabul ediyor" ediyor diyen Çek "dikkat edin burada dosya savcısı alenen töhmet altında bırakılıyor." sözleriyle Adalet Bakanlığına seslendi.

Bu haberi bu şekilde yapın diye önce bir başka gazeteciyi (ismi bende) arıyorlar. Fakat işin içinde ‘savcı’yı töhmet altında bırakmak da olunca o gazeteci bu işi kabul etmiyor.

Arada başka kimlere teklif ettiler bilmiyorum ancak sonunda ihale Nevşin’e kalıyor. @nevsinmengu bu… https://t.co/W6hcB4P8OF — Mehmet Çek (@mehmetcek06) May 26, 2025

CHP'den ise Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Mengü''ye tepki gösterirken Genel Merkez' den henüz bir tepki gelmedi.

İsatanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı "Sayın Kılıçdaroğlu hakkında, yalan ve iftiralarla sistematik bir biçimde sürdürülen karalama kampanyası bir itibarsızlaştırma operasyonudur" derken Engin Altay, Faik Öztrak, Gürsel Erol gibi isimler de Mengü'ye tepki gösterdi.