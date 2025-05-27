Nevşin Mengü'den Kılıçdaroğlu iddiası! Kılıçdaroğlu'nun avukatı açıklama yaptı

Gazeteci Nevşin Mengü, CHP kurultayının iptali için açılan davada savcının Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelir ifadesinde kurultayda yolsuzluk yoktur derse dosyayı kapatırız" mesajı gönderdiğini iddia etti. Mengü'nün iddiasını Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik yalanladı.

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"Edindiğim bilgiye göre savcı, Kılıçdaroğlu'na mesaj göndererek 'Gelir ifadesinde kurultayda yolsuzluk yoktur, ben böyle şeyi görmedim, şahit olmadım' derse dosyayı kapatırız demiş. Ancak Kemal Bey yine de ifade vermeye gitmemiş."

Nevşin Mengü'nün önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan iddiası tepki çekti. İftira atıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Mengü için "unvanın gazeteci ama ruhun tetikçi" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Mehmet Çek, ise bu iddia için başka gazetecinin arandığı ancak o gazetecinin işi kabul etmediği bilgisini paylaştı.

"Nevşin bu sipariş haberi yapmayı kabul ediyor" ediyor diyen Çek "dikkat edin burada dosya savcısı alenen töhmet altında bırakılıyor." sözleriyle Adalet Bakanlığına seslendi.

CHP'den ise Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Mengü''ye tepki gösterirken Genel Merkez' den henüz bir tepki gelmedi.

İsatanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı "Sayın Kılıçdaroğlu hakkında, yalan ve iftiralarla sistematik bir biçimde sürdürülen karalama kampanyası bir itibarsızlaştırma operasyonudur" derken Engin Altay, Faik Öztrak, Gürsel Erol gibi isimler de Mengü'ye tepki gösterdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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