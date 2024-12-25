Nevşin Mengü'ye "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mengü'nün sosyal medya hesabında, kırmızı bültenle aranan PYD/YPG terör örgütü elebaşı Salih Müslim ile yaptığı röportajı herkese açık şekilde paylaştığı belirtildi.

İddianamede, Salih Müslim’in röportaj sırasında örgütün bölücülük faaliyetlerini meşrulaştırmaya çalıştığı ve örgütün şiddet yöntemlerini teşvik eden ifadeler kullandığı ileri sürüldü. Bu beyanların Mengü tarafından yayımlanmasının, "terör örgütü propagandası yapmak" suçu kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

Paylaşılan videonun binlerce kez izlendiğine vurgu yapılan iddianamede, Mengü'nün bu eylemi nedeniyle "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

Ayrıca Mengü hakkında "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla adli kontrol kararı alındığına yer verilen iddianamede, yayında bulunduğu sürede işlenmiş bir suçu ya da suçluyu övdüğüne dair somut bir tespitin bulunmadığı ifade edildi.