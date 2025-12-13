New York Times'dan İstanbul için korkutan analiz: Marmara’daki hareketlilik büyük deprem riskini gündeme taşıdı
Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen yayın organlarından The New York Times (NYT), Marmara Denizi altındaki Kuzey Anadolu Fay Zonu'nu inceleyen kapsamlı bir analiz yayımladı.
ABD merkezli NYT'de yayımlanan analiz, Science dergisinde çıkan yeni bir çalışmayı baz alarak, Marmara Denizi'nde peş peşe meydana gelen orta şiddetteki depremlerin, Ana Marmara Fayı üzerinde belirli bir bölgeye doğru hareket ettiğini aktardı.
"İSTANBUL ADETA NİŞAN ALINMIŞ DURUMDA"
Haber Global'e göre, analizde, Nisan 2025’te İstanbul’da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin, bu sismik hareket zincirinin son halkası olduğu hatırlatıldı. University College London’dan sismolog Stephen Hicks, NYT’ye yaptığı değerlendirmede, “İstanbul adeta nişan alınmış durumda” ifadesini kullandı.
Science dergisindeki çalışmaya göre, son yıllarda gerçekleşen sarsıntıların, fayın 15–21 kilometrelik kilitli bir bölümüne doğru düzenli bir şekilde ilerliyor olabileceği belirtiliyor.
Bu kilitli bölümde meydana gelebilecek olası bir kırılmanın, İstanbul’da 7 ve üzeri büyüklükte yıkıcı bir deprem yaratma potansiyeli taşıdığı vurgulanıyor. Ancak, kırılmanın zamanlaması ve yönünün hâlâ belirsizliğini koruduğu belirtiliyor.
Araştırma, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun bir bileşeni olan Ana Marmara Fayı’nın, özellikle İstanbul’un güneybatısındaki deniz altı kesiminin olağan dışı derecede sakin olduğuna işaret ediyor. Fayın bu bölümünün en son 1766 yılında büyük bir deprem ürettiği ve o tarihten bu yana yaklaşık 160 kilometrelik bir kesimin kırılmadığı kaydediliyor.
Son 20 yıllık süreçte bölgede kaydedilen dikkat çekici sarsıntılar kronolojik olarak şöyle sıralandı:
2011: Fayın batı ucunda 5.2 büyüklüğünde deprem
2012: Fayın doğu ucunda 5.1 büyüklüğünde deprem
2019: Fayın orta kesiminde 5.8 büyüklüğünde deprem
2025: Fayın doğu ucuna yakın bölgede 6.2 büyüklüğünde deprem
Bilim insanları, bu dizilimin bir “göç eden deprem deseni” olabileceği ihtimalini düşündürdüğünü ancak bu senaryonun kesinlik taşımadığı da özellikle vurgulanmaktadır.
UZMANLARDAN TEMKİNLİ YAKLAŞIM
Araştırmada yer almayan Cornell Üniversitesi’nden uzman Judith Hubbard, bu küçük ölçekli sarsıntılar arasında göç ilişkisi olduğu iddiasına ihtiyatlı yaklaşıyor. Hubbard, "Bunların birbirini takip ediyor gibi görünmesi tamamen tesadüf de olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
NYT, bilim dünyasındaki farklı görüşlere karşın, fayda uzun zamandır biriken gerilimin inkâr edilemez olduğunu vurguladı. Gazeteye göre, birçok araştırmacı İstanbul çevresinde kaçınılmaz bir büyük depremin beklenmesi gerektiği konusunda hemfikir.
GFZ Helmholtz Yer Bilimleri Merkezi’nden sismolog Patricia Martínez-Garzón, "Depremler öngörülemez. Ancak olağan dışı sinyalleri erken fark etmek ve risk azaltma adımlarını güçlendirmek zorundayız.” değerlendirmesini yaptı. Hubbard ise İstanbul’da yaşanabilecek çok büyük bir depremin “yakın tarihin en ağır insani felaketlerinden biri” olabileceğini ifade etti.