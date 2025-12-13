New York Times'dan İstanbul için korkutan analiz: Marmara’daki hareketlilik büyük deprem riskini gündeme taşıdı

UZMANLARDAN TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Araştırmada yer almayan Cornell Üniversitesi’nden uzman Judith Hubbard, bu küçük ölçekli sarsıntılar arasında göç ilişkisi olduğu iddiasına ihtiyatlı yaklaşıyor. Hubbard, "Bunların birbirini takip ediyor gibi görünmesi tamamen tesadüf de olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

NYT, bilim dünyasındaki farklı görüşlere karşın, fayda uzun zamandır biriken gerilimin inkâr edilemez olduğunu vurguladı. Gazeteye göre, birçok araştırmacı İstanbul çevresinde kaçınılmaz bir büyük depremin beklenmesi gerektiği konusunda hemfikir.