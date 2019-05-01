Venezuela'da gerçekleşen Amerikan destekli darbe girişimi bastırıldı. Devlet Başkanı Nikolas Maduro, Venezuela Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'den ulusa seslendi. Sadakati ve disiplini için Venezuela Ordusuna teşekkür etti. Amerika'nın desteklediği Juan Guaiodo ise yaptığı açıklamada darbe girişimini "Özgürlük operasyonu" olarak tanımladı.

Bolivarcı Venezuela Hükümeti, Amerika'nın desteklediği bir grup askerin darbe girişimini bastırdı.



La Carlota Hava Üssü'ndeki hareketlilik kısa sürede kontrol altına alındı. ABD destekli Guaido ve taraftarlarının başlattığı girişim sonuçsuz kaldı. Maduro destekçileri başkanlık sarayı çevresinde toplandı, Maduro'ya sahip çıktı.



Çatışmaların ardından Venezuella halkı darbe girişiminin başarısızlığını kutlamak için Caracas'taki Devlet başkanlığı sarayına yürüdü. Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro da, Miraflores'ten ulusa seslendi.



Maduro, "Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak, ülkenin cumhuriyet başsavcısıyla konuştum. Bu iş için özel 3 ulusal savcı atadım ve onlar şu an bu olaya karışan herkesi sorguluyor ve soruşturmayı yürütüyorlar" ifadelerini kullandı.



Venezuela Devlet Başkanı, sadakati ve disiplini nedeniyle Venezuela Ordusuna teşekkür etti. Çatışmanın olduğu yere getirilen askerlerin ise %80'inin kandırılmış olduğunu söyledi.



Maduro, eski muhalif Leopoldo Lopez'in de darbe teşebbüsünü yözel olarak yönettiğini duyurdu. Görüntüleri basına izletti.



Öte yandan darbe girşimini başladan Juan Guaido, halkı yeniden sokağa çağırdı. Yaptığı açıklamada Maduro'nun ordu tarafından desteklenmediğini ileri sürdü. Darbe girşimini ise "Özgürlük Operasyonu" olarak niteledi.



Guido'nun sokağa yaptığı çağrılara Venezuela Savınma Bakanı Padroino Lopez'den kararlı yanıt geldi.



Guaido'yu destekleyen sınırlı bir grubun olduğunu söyleyen Lopez, ABD’nın başarısız teşebbüsün arkasında olduğunu söyledi.





ulusal.com.tr