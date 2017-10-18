AKP'de istifalar devam ediyor. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan görevinden istifa etti. Akdoğan'ın ardından gözler Melih Gökçek'e çevrildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın ardından, istifa edecek belediye başkanları arasında ismi geçen Faruk Akdoğan basın toplantısı düzenledi. 2 dönemdir Niğde Belediye Başkanı olan Faruk Akdoğan, başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Bu istifanın ardından gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e çevrildi. Gökçek de Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları arasında.



Geçen hafta makam odasını boşalttığı iddia edilen ve programlarını iptal eden Gökçek'ten ise ses-seda yok.



Twitter hesabını sıklıkla kullandığı bilinen Gökçek'in 13 Ekim'den bu yana tweet atmaması da dikkat çekiyor.



Aydınlık Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, Melih Gökçek'in istifasıyla ilgili "istifa kararı aldığı kesin fakat görevden alındıktan sonra kendisinin, ailesinin ve oğullarının üstüne gelineceğinden korkuyor. Sadece görevden alınma değil, topyekun imajının bertaraf edileceğini biliyor. Son çırpınışları, Erdoğan'dan randevu talepleri bundan dolayı" demişti.



FARUK AKDOĞAN KİMDİR?



3 çocuk babası olan Faruk Akdoğan, 1991-1998 yılları arası Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığı, 1999-2001 yılları arasında Fazilet Partisi İl Başkanı olarak görev yaptı. 1994 yılında Refah Partisi’nden, 1999 yılında da Fazilet Partisi’nden İl Genel Meclis Üyesi seçildi. 2001 yılında AK Parti kurucu üyeleri arasında yer aldı. 2002’de AK Niğde İl Başkanı olarak görevlendirildi. 29 Mart 2009’deki yerel seçimlerde yüzde 39.9 oy oranıyla Niğde Belediye Başkanı seçildi. Akdoğan, 2014 seçimlerinde ise oy oranını yüzde 41.1’e yükselterek tekrar Başkan seçildi.