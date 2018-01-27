banner968
TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
Havai fişek fabrikasında patlama
Havai fişek fabrikasında patlama
Amerikalı boksör Türk boksöre işte böyle saldırdı
Amerikalı boksör Türk boksöre işte böyle saldırdı
İş kazası geçirdi işten atıldı
İş kazası geçirdi işten atıldı

Niğde Bor'da havai fişek fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı

Niğde Bor'da havai fişek fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde kurulu bulanan havai fişek fabrikasında bugün saat 18.00 sıralarında patlama meydana geldi.

55 kişinin çalıştığı fabrikadaki patalamada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Niğde Ömer Halis Demir Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Niğde #Bor #havai fişek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.