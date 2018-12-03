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Niğde'de dağcı Mustafa Kemal Karakoç çığ altında kaldı

Niğde Aladağlar'da çığ düştü, 2 dağcı çığ altında kaldı. Zorlu arama kurtarma çalışmaları sonucu bir dağcı donmak üzereyken kurtarıldı. Çığ altında kalan diğer dağcıyı kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Niğde'de dağcı Mustafa Kemal Karakoç çığ altında kaldı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da çığ düştü. 

Tırmanış yapan dağcılar Mustafa Kemal Karakoç ve Hilal İşcan'ı çığ altnda kaldı.

Kar altında mahsur kalan dağcılara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Dağcılarda Hilal İşcan uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. 

Donmak üzereyken bulunan kadın dağcı helikopterle hasteneye kaldırıldı.

Çığ altındaki Mustafa Kemal Karakoç'u kurtarma çalışmaları günün ağarmasıyla yeniden başladı.

Çalışmaları AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri ortak yürütüyor, bir askeri helikopterde çalışmalara katılıyor. 

Olay yerine gelen Karakoç'un dağcı arkadaşları da destek amaçlı bekliyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #aladağlar #çamardı ilçesi #Niğde
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