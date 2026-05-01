Niğde merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Niğde merkezli 13 ilde yasa dışı bahis şebekesine operasyon düzenlendi.

6 AYLIK TAKİP SONUCU 26 SİTE DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin bir şirket üzerinden yasa dışı bahis sitesi altyapısı satın aldıkları tespit edildi. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, bu altyapı üzerinden 26 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinin bağlantıları ortaya çıkarıldı.

Düzenlenen baskınlarda, söz konusu sitelerle ilişkili olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve suç unsuruna incelenmek üzere el konuldu.

13 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

7258 sayılı kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla harekete geçen emniyet güçleri, operasyonun düğmesine bastı. Niğde merkez olmak üzere Adana, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Şırnak ve Van'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Soruşturma dosyasına yansıyan rakamlar, şebekenin ulaştığı işlem hacmini de gözler önüne serdi. İncelemelerde şüphelilerin yasa dışı faaliyetlerinden yaklaşık 9 milyar liralık bir işlem hacmine ulaştığı saptandı. Ekipler operasyon kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 1 milyar 240 milyon lira değerindeki mal varlığına el koydu.

El konulan varlıklar arasında şüphelilere ait 2 bin 623 banka ve kripto varlık hesabı, 4 şirket ve bu şirketlere ait hisseler, 1 benzin istasyonu, 4 iş yeri, 5 arsa ve 15 araç bulunuyor.