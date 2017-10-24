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Niğde'nin yeni belediye başkanı belli oldu

Faruk Akdoğan'ın istifasıyla boşalan Niğde Belediye Başkanlığı görevine AKP adayı Özkan seçildi

Niğde'nin yeni belediye başkanı belli oldu

Niğde Belediye Başkanlığı'na AKP adayı Rıfat Özkan seçildi. 

Faruk Akdoğan’ın istifasıyla boşalan belediye başkanlığı için Niğde Belediye Meclisinde seçim yapıldı. 

AKP'nin adayı belediye meclis üyesi Rıfat Özkan 26 oy alarak belediye başkanlığı görevine seçildi.

MHP Grubu'nun aday çıkarmadığı seçimde CHP'nin adayı Fatih Doğan ise 5 oy aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #rıfat özkan #AKP #faruk akdoğan #Niğde
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