Niğde Belediye Başkanlığı'na AKP adayı Rıfat Özkan seçildi.
Faruk Akdoğan’ın istifasıyla boşalan belediye başkanlığı için Niğde Belediye Meclisinde seçim yapıldı.
AKP'nin adayı belediye meclis üyesi Rıfat Özkan 26 oy alarak belediye başkanlığı görevine seçildi.
MHP Grubu'nun aday çıkarmadığı seçimde CHP'nin adayı Fatih Doğan ise 5 oy aldı.
Faruk Akdoğan'ın istifasıyla boşalan Niğde Belediye Başkanlığı görevine AKP adayı Özkan seçildi
Niğde Belediye Başkanlığı'na AKP adayı Rıfat Özkan seçildi.
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