Niğde’de Apartmanda Doğal Gaz Patlaması: 12 Yaralı

Niğde’nin Selçuk Mahallesi’nde bulunan 14 katlı bir apartmanın birinci katında, doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Niğde’de Apartmanda Doğal Gaz Patlaması: 12 Yaralı
Yayınlanma: Güncellenme:

Niğde’nin Selçuk Mahallesi’nde bulunan 14 katlı bir apartmanın birinci katında, doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Teknik ve adli ekiplerin ilk belirlemelerine göre olayda 12 kişi yaralandı.

Patlamanın şiddetiyle binada büyük çapta maddi hasar oluşurken; ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz teknik birimleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere nakledildi.

Güvenlik çemberine alınan bölgede binanın tahliyesi gerçekleştirilirken teknik incelemeler devam ediyor.

Hizbullah, İsrail’de iki askeri hedefi füzelerle vurduğunu açıkladıHizbullah, İsrail’de iki askeri hedefi füzelerle vurduğunu açıkladıDünya
İstanbul’un suç haritası: Zirvede hangi ilçe var?İstanbul’un suç haritası: Zirvede hangi ilçe var?Yurt
Savaş cephesinden haber: Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme tehdidiSavaş cephesinden haber: Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme tehdidiGündem

Kaynak: TRT Haber

doğal gaz patlama
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pezeşkiyan görüştü
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme tehdidi
İran: saldırılarda 14 bine yakın sivil birim hasar gördü
Sinpaş Reserve Marmaris
“İmamoğlu suç örgütü” davasında ilk celse tamamlandı
Erdoğan’dan dikkat çeken açıklamalar
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Yapay Zekâ Eylem Planı için vatandaşlardan görüş alınacak
Türkiye’de doğal gaz şebekesi 255 bin kilometreye ulaştı
Ağrı merkezli dev yasa dışı bahis operasyonu
Çok Okunanlar
Salı günü elektrikler saatlerce olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Salı günü elektrikler saatlerce olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi açıklandı! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi açıklandı! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Liverpool’da sakatlık kabusu: Galatasaray maçı öncesi Alisson dahil 6 yıldız yok Liverpool’da sakatlık kabusu: Galatasaray maçı öncesi Alisson dahil 6 yıldız yok
IBAN üzerinden para gönderenler dikkat! IBAN üzerinden para gönderenler dikkat!