Niğde’de Apartmanda Doğal Gaz Patlaması: 12 Yaralı

Niğde’nin Selçuk Mahallesi’nde bulunan 14 katlı bir apartmanın birinci katında, doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Teknik ve adli ekiplerin ilk belirlemelerine göre olayda 12 kişi yaralandı.

Patlamanın şiddetiyle binada büyük çapta maddi hasar oluşurken; ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz teknik birimleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere nakledildi.

Güvenlik çemberine alınan bölgede binanın tahliyesi gerçekleştirilirken teknik incelemeler devam ediyor.