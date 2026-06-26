Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında saat 16.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından tesisin çeşitli bölümlerinde yangın çıkarken, bölgeye hızla sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Fabrikadaki patlamanın ardından olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre içeride bulunan işçilerden biri hayatını kaybetti.

Patlama ve sonrasında başlayan yangın nedeniyle yaralanan diğer işçilere ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı işçiler, bölgeye yönlendirilen ambulanslarla vakit kaybetmeden Bor Devlet Hastanesi ile Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı.

AYNI FABRİKADA İKİNCİ FACİA

Bölgede paniğe yol açan bu olay, fabrikanın geçmişindeki benzer bir tabloyu da yeniden gündeme getirdi. Aynı havai fişek fabrikasında daha önce Ocak 2018 tarihinde de büyük çaplı bir patlama yaşanmış ve o dönem meydana gelen kazada iki kişi yaşamını yitirmişti.