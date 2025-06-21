Nihal Candan hayatını kaybetti

Anoreksiya Nervoza nedeniyle 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Nihal Candan hayatını kaybetti
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Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutukluluk sürecinde sağlık problemleri yaşamaya başlayan Nihal Candan’a Anoreksiya Nervoza teşhisi konmuştu.

23 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

Cezaevinden sağlık durumu nedeniyle kısa süre önce tahliye edilen Nihal Candan, hızla kilo kaybetmeye devam etti. Yaşam fonksiyonları ciddi şekilde zarar gören Candan, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Vücut ağırlığı 23 kiloya kadar düşen Candan’ın durumu kritik seviyeye ulaştı.

Hastanede tedavi gördüğü sırada ikinci kez kalbi duran genç fenomen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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