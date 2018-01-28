Gazeteci yazar Nihat Genç, Erdem Atay'ın sunuculuğunu yaptığı Veryansın programında CHP'nin değişen delege yapısına değindi. Genç, "CHP'nin delege yapısı ortada ,kurultayda Atatürk ve Demirtaş yarışsa Atatürk kazanamaz'' dedi. Genç, "Kimdir Hüsamettin Özkan, 10 Aralık Hareketi kimdir, 2. Cumhuriyetçiler kimdir, FETÖ'nün ilişkili olduğu Alptekinler kimdir ve bütün bunlarla ilişkili CHP'nin içindeki Karasular kimdir bir söylesinler." dedi

Gazeteci yazar Nihat Genç, Ulusal Kanal'da Erdem Atay'ın sunuculuğunu yaptığı Veryansın programında CHP'nin değişen delege yapısına değindi.



Genç, "CHP'nin delege yapısı ortada, kurultayda Atatürk ve Demirtaş yarışsa Atatürk kazanamaz'' dedi.



CHP'nin ele geçirildiğini belirten Genç, "Kimdir Hüsamettin Özkan, 10 Aralık Harekati kimdir, 2. Cumhuriyetçiler kimdir, FETÖ'nün ilişkili olduğu Alptekinler kimdir ve bütün bunlarla ilişkili CHP'nin içindeki Karasular kimdir bir söylesinler." dedi.



Genç, "FETÖ'sü, Amerikası, Avrupası, PKK'sı hepsi orada yan yana gelmiş" diye konuştu.





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