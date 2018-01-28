banner968
Meclis’in gündemi Afrin
Meclis’in gündemi Afrin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Az önce Komutan ile konuştum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Az önce Komutan ile konuştum
Şaşırtan açıklama! Kış bitti mi?
Şaşırtan açıklama! Kış bitti mi?
Bartholomeos'tan Zeytin Dalı Harekatı'na destek mektubu
Bartholomeos'tan Zeytin Dalı Harekatı'na destek mektubu

Nihat Genç: CHP kurultayında Atatürk ve Demirtaş yarışsa Atatürk kazanamaz

Gazeteci yazar Nihat Genç, Erdem Atay'ın sunuculuğunu yaptığı Veryansın programında CHP'nin değişen delege yapısına değindi. Genç,  "CHP'nin delege yapısı ortada ,kurultayda Atatürk ve Demirtaş yarışsa Atatürk kazanamaz'' dedi. Genç, "Kimdir Hüsamettin Özkan, 10 Aralık Hareketi kimdir, 2. Cumhuriyetçiler kimdir, FETÖ'nün ilişkili olduğu Alptekinler kimdir ve bütün bunlarla ilişkili CHP'nin içindeki Karasular kimdir bir söylesinler." dedi

Nihat Genç: CHP kurultayında Atatürk ve Demirtaş yarışsa Atatürk kazanamaz

Gazeteci yazar Nihat Genç, Ulusal Kanal'da Erdem Atay'ın sunuculuğunu yaptığı Veryansın programında CHP'nin değişen delege yapısına değindi.

Genç, "CHP'nin delege yapısı ortada, kurultayda Atatürk ve Demirtaş yarışsa Atatürk kazanamaz'' dedi.

CHP'nin ele geçirildiğini belirten Genç, "Kimdir Hüsamettin Özkan, 10 Aralık Harekati kimdir, 2. Cumhuriyetçiler kimdir, FETÖ'nün ilişkili olduğu Alptekinler kimdir ve bütün bunlarla ilişkili CHP'nin içindeki Karasular kimdir bir söylesinler." dedi.

Genç, "FETÖ'sü, Amerikası, Avrupası, PKK'sı hepsi orada yan yana gelmiş" diye konuştu.


ulusal.com.tr




 

Etiketler; #nihat genç #CHP kurultayı #atatürk #demirtaş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.