'Kurultay üzerinden altı gün geçti 'açılım'a itiraz eden tek bir CHP'li görmedik. Demek ki perde arkasından conolarla tırt Kemalistler ittifak kurmuş.'

CHP'nin olaylı kurultayı geride kaldı. CHP 36'ncı Olağan Kurultayı'nın ardından sonuç bildirgesini yayınladı. Bildirgede "Kürt sorunu"nun çözümü için "eşit yurttaşlık" vurgusu yapıldı. CHP PM'ye liberal isimler girdi. CHP'nin gölgede kalan bildirgesini köşesine taşıyan Odatv yazarı Nihat Genç, "Kurultay üzerinden altı gün geçti 'açılım'a itiraz eden tek bir CHP'li görmedik." sözleriyle CHP'lileri eleştirdi.



İşte Nihat Genç'in "Conolorla tırt, Kemalistler elele" başlıklı yazısından bir bölüm:



"CHP kurultayı bildirgesinde 'açılım'ı ilan etti.



Ve bu kurultayda da sık sık Atatürkçü olduklarını söylediler, yetmedi, 'Kuvayı Milliye' ruhu taşıdıklarını defalarca deklare ettiler.



Kuvayı Milliye ruhuyla Atatürkçülükle 'açılım'ın ne alakası var?



Kongre boyunca onlarca CHP'li ekrana çıktı ve içlerinden hiç biri 'biz açılım'a karşıyız demedi, aksine 'açılım'ı destekleyen açıklamalar yaptılar. Emre Kongar açılım bildirgesini alkışlamaktan yoruldu, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Muharrem İnce, Sözcü yazarları, Halk TV'si, Kadın dernekleri Atatürkçü dernekler, Aydın Doğan medyası 'açılım'a ses çıkartmadı.



Kurultay üzerinden altı gün geçti 'açılım'a itiraz eden tek bir CHP'li görmedik.



Demek ki perde arkasından conolarla tırt Kemalistler derin bir ittifak kurmuş.



Kuvayı Milliye dediğin yedi düvele karşıdır, şimdi yedi düvelin projesine asker olmuşlar, yüzde 'birlik' bir delege yapısını allem gullem yüzde yirmi beşlik Atatürkçü kitleye lokomotif yaptılar, şimdi o yüzde 'bir', akil adamlar gibi yüzde yirmi beşlik kitleyi açılım'a ikna edecekmiş.



Eşit yurttaşlık içinde ülke bütünlüğü korunarak, deniliyor, Türkçesi, Kürtler federasyon içinde Türkler diğer federasyon iki federasyon Türk-Kürt eşit, eşit yurttaşlık denilen de bu, ve 'bütünlük' de bu federasyonlarla korunacakmış, yetmedi, hem Atatürkçü, hem cumhuriyetçi hem Kuvayı Milliyeci hem de anayasaya 'Türk-Kürt' konulacak, başka nasıl olunuyormuş, bir anlatsalar.



Soru şu, CHP kurultay bildirgesinde 'açılım' deklare ediyor ve bu tırt kemalistlerde büyük bir sessizlik, nedeni?



CHP başka yerden oy alamazmış ancak HDP'nin yüzde 10'unuyla oylarını çoğaltabilirmiş...



Yani, şimdi seçimlerde yüzde 3-5 oy alabilmek için ülkenin bir yarısını mı veriyorsunuz.



BİR DAHA FABRİKA AYARLARINA DÖNMESİ ON BEŞ SENE SÜRDÜ



Aydın Doğan medyasının conoların tırt kemalist derneklerin ağzının suyunu akıtan nedir? Son seçimlerde İstanbul oyları kafa kafaya çıktı, o halde HDP'nin bir kaç puanlık oyu İstanbul Belediyesi'ni alabilir. Ve tırt kemalistler İstanbul'u alırsak Türkiye'yi alırız diye rüyalara dalmışlar, Amerikan projesine ve PKK'ya el altından işte bu rüya uğruna asker yazılmışlar.



Bu CHP'yle HDP'yi topla hesabı hesap değil, işte 90'lu yıllar SHP HDP'li vekilleri meclise taşıdı belediyeleri kaybetti, meclis dışında kaldı, güveni kaybetti ve tarihten silindi. Bir daha fabrika ayarlarına dönmesi on beş sene sürdü.



SHP HDP'li vekilleri meclise taşırken öyle derin bir güven krizi oluşturdu ki yüzde 1 ile 7 arasında gidip gelen MHP ve Milli Görüş tarihlerinde ilk kez DSP de dahil yüzde yirmilere fırladılar.



Daha ötesi SHP PKK uzantısı etnik milliyetçileri meclise taşıyarak Türk halkıyla büyük bir 'güven' krizi 'beka krizi' oluşturdu ve bir daha tamiri mümkün olmadı.



Tırt kemalistler işte bu felaketi çoktan unutmuş conolorla el ele bu mutlu CHP-HDP el ele İstanbul Belediyesi şarkıları söylüyorlar.



Tayyip Erdoğan'ın on yıl sürdürdüğü bu nağmeler hendeklerde 13-15 yaşlarında binlerce çocuğun ölümüyle sonuçlandı, demek ki neymiş, gözünüzü seçim kazanmak karartmışsa felaketten acı'dan ders çıkartmak mümkün değil.



Gözünüzü seçim kazanmak bürümüşse hem Atatürkçü hem PKK uşağı olunabiliyormuş."



