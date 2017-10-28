Ulusal Kanal'da çok tartışma yaratan Nihat Genç ile Veryansın programında Ali Türkşen'in Meral Akşener'i savunurken söylediği sözlere tepki gösteren Genç, Akşener'in programında yer alan ifadelerin batı dayatması olduğunu belirtti

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Nihat Genç şunları söyledi:







'İki tane NATO var' dedik. Bunları yüzlerine karşı söyledik. Soğuk savaş zamanında bir NATO vardı. Türkiye'deki bütün sağ partilerin ana kucağı. Ama soğuk savaşın da realitesi. Şimdi bu NATO başka NATO. Demireller, Özallar, Kenan Evrenler bağlıydı.



'NATO'YA BAĞLILIK FETÖ'YE BAĞLILIKTIR'



Fakat 15 Temmuz'dan sonra bir NATO geldi. Dedi ki NATO 15 Temmuz'dan sonra 'FETÖ benim ordumdur'. FETÖ'ye sahip çıktı. Şimdi NATO'ya bağlılık demek FETÖ'ye bağlılık demektir. Sende bunu diyorsun. Bizde bir yazar olarak çıktık Akşener hanımın öbürlerini yüzüne karşı 'bunu buraya yazmayın, NATO'ya bağlılık FETÖ'ye bağlılıktır' dedik. Geleneksel kurumlara bağlılık değil ama NATO adını geçirmeyin dedik. Kasıtla koydular. Ne gelmişsin bana artistlik yapıyorsun. Sende kalkmış beni mi döveceksin. Terbiyesiz adama bak. Pazusu büyük adamlardan mı korkacağız... Sonra Apo'nun dile getirdiği, liberallerin söylediği 'Türkiye'de etnik vatandaşlık' gibi tuhaf anlama çıkan, ayrı bir federasyon kurulmasının önünü açan 'eşit vatandaşlık' diye birşey. Vatandaşlık ayrı, eşit vatandaşlık ayrı. 30 yıl bunu pişirdiler şimdi programa koydular. Daha program yayınlanmadan 'koymayın' dedik.



Siz Türk milliyetçisi değil miydiniz. Batı'nın 30 yıldır Türk milletine dayatması neydi. Bir FETÖ, iki



Temiz niyetlerle gittik, yüzlerine söyledik...



'30 YILDIR PKK VE FETÖ'DEN ÇEKİYORUZ'



Batılılar maddecidir. Meral hanıma dediler ki 'kontrata yazacaksın'. 'Hem NATO'yu hem eşit vatandaşlığı yazacaksın ben burada göreceğim' dediler. Akıllı bir Batılı olsa 'bunu buraya yazdırmayalım milliyetçiler şüphelenmesin' der. Ona rağmen yazdırdılar.



Bu dayatmaları AKP getirdi koydu. AKP'nin başladığı ama bitiremediği maddeler. Herşeye başından başlama garantisi veriyor. Zaten bu ülke 30 yıldır PKK'dan ve FETÖ'den çekiyor. NATO, FETÖ'ye 'benim ordum' demiş. NATO'ya 'FETÖ oldukça ben yokum' diyeceksin. 'Ben NATO'ya yine bağlanırım ama ya FETÖ ya ben' demeyecek misin. Sözler verilmiş ittifak yapılmış.



'HDP'SİZ PROJE KURAMIYORLAR'



CHP'nin programı HDP'li program, Akşener'in programı HDP'li program, ÇYDD, 'HDP olmazsa olmaz' diyor. Şenal Sarıhan'ın Meclis'te yaptığı konuşmayı da duyduk. O da HDP'ci. Atatürk'ün resmini gösteriyorlar, 'Biz kemalistiz' diyorlar. Plana, programa bakıyorsun hepsi HDP ile işbirliği içinde.



FETÖ'cülerle, federasyoncularla gidip sarılacak halim yok. Bir dirayetin olacak.



ulusal.com.tr



PROGRAMIN TAMAMI:

Ali Türkşen çıkmış diyor ki 'Bu partinin arkasında ABD var diyenlere...' diyor sayıyor. Kimse 'Bu partinin arkasında ABD var' demiyor. Kendisi yazıyor. Parti programına 'NATO'ya bağlıyız' diye yazmış. Kendin yazmışsın, ben iddia etmiyorum. Bu bir iddia değil, yazmışsın oraya. Bu kadar aptallık olur mu? Parti mi kuracaksınız, ne yaparsanız yapın bana ne!'İki tane NATO var' dedik. Bunları yüzlerine karşı söyledik. Soğuk savaş zamanında bir NATO vardı. Türkiye'deki bütün sağ partilerin ana kucağı. Ama soğuk savaşın da realitesi. Şimdi bu NATO başka NATO. Demireller, Özallar, Kenan Evrenler bağlıydı.Fakat 15 Temmuz'dan sonra bir NATO geldi. Dedi ki NATO 15 Temmuz'dan sonra 'FETÖ benim ordumdur'. FETÖ'ye sahip çıktı. Şimdi NATO'ya bağlılık demek FETÖ'ye bağlılık demektir. Sende bunu diyorsun. Bizde bir yazar olarak çıktık Akşener hanımın öbürlerini yüzüne karşı 'bunu buraya yazmayın, NATO'ya bağlılık FETÖ'ye bağlılıktır' dedik. Geleneksel kurumlara bağlılık değil ama NATO adını geçirmeyin dedik. Kasıtla koydular. Ne gelmişsin bana artistlik yapıyorsun. Sende kalkmış beni mi döveceksin. Terbiyesiz adama bak. Pazusu büyük adamlardan mı korkacağız... Sonra Apo'nun dile getirdiği, liberallerin söylediği 'Türkiye'de etnik vatandaşlık' gibi tuhaf anlama çıkan, ayrı bir federasyon kurulmasının önünü açan 'eşit vatandaşlık' diye birşey. Vatandaşlık ayrı, eşit vatandaşlık ayrı. 30 yıl bunu pişirdiler şimdi programa koydular. Daha program yayınlanmadan 'koymayın' dedik.Siz Türk milliyetçisi değil miydiniz. Batı'nın 30 yıldır Türk milletine dayatması neydi. Bir FETÖ, iki PKK . İkisine de imzanı atmışsın. İttifak haline gelmişsin, bunu söylemeyelim mi. Var orada bizim temiz, düzgün milliyetçi arkadaşlarımız; bişey dediğimiz yok. Var ama PKK'nın FETÖ'nün kucağına oturduktan sonra ne millilik kalır ne birşey. Sana 'bu ülkede kuruldun, bu ülkenin partisisin' demezler. Sen başka biryerde kuruldun demektir. AKP'nin kurulduğu yer gibi biryer burası.Temiz niyetlerle gittik, yüzlerine söyledik...Batılılar maddecidir. Meral hanıma dediler ki 'kontrata yazacaksın'. 'Hem NATO'yu hem eşit vatandaşlığı yazacaksın ben burada göreceğim' dediler. Akıllı bir Batılı olsa 'bunu buraya yazdırmayalım milliyetçiler şüphelenmesin' der. Ona rağmen yazdırdılar.Bu dayatmaları AKP getirdi koydu. AKP'nin başladığı ama bitiremediği maddeler. Herşeye başından başlama garantisi veriyor. Zaten bu ülke 30 yıldır PKK'dan ve FETÖ'den çekiyor. NATO, FETÖ'ye 'benim ordum' demiş. NATO'ya 'FETÖ oldukça ben yokum' diyeceksin. 'Ben NATO'ya yine bağlanırım ama ya FETÖ ya ben' demeyecek misin. Sözler verilmiş ittifak yapılmış.CHP'nin programı HDP'li program, Akşener'in programı HDP'li program, ÇYDD, 'HDP olmazsa olmaz' diyor. Şenal Sarıhan'ın Meclis'te yaptığı konuşmayı da duyduk. O da HDP'ci. Atatürk'ün resmini gösteriyorlar, 'Biz kemalistiz' diyorlar. Plana, programa bakıyorsun hepsi HDP ile işbirliği içinde.FETÖ'cülerle, federasyoncularla gidip sarılacak halim yok. Bir dirayetin olacak.