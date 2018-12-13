Nihat Genç, 'Çarpışma' ile ilgili yeni paylaşımda bulundu. FETÖ elebaşı Gülen'in 9 Aralık'ta yaptığı sohbetinde "ayağa kalk" mesajını vermesinin ardından Çarpışma dizisinin bugünkü bölümünde sosyal medya etiketi olarak #AyaktaKal'ı seçmesine değindi

Gazeteci-Yazar Nihat Genç, FETÖ elebaşı Gülen'in 9 Aralık'ta yaptığı sohbetinde "ayağa kalk" mesajını vermesinin ardından Çarpışma dizisinin bugünkü bölümünde sosyal medya etiketi olarak #AyaktaKal'ı seçmesine değindi



Nihat Genç, "9 Aralık'ta fetö sohbetinde Sakarya şiirini okuyor, son mısrası Ayağa Kalk Sakarya, bugün Çarpışma dizisi etiketi sıkı durun şöyle: Ayaktakal" diye yazdı.



Genç, "Ne o lan yıllardır Ergenekon'muş ıslak belgeymiş, silahlar gömülmüş milleti yediniz, artık geçit yok, operasyon çekene operasyon çekeriz." dedi.





Nihat Genç'in paylaşımı şöyle;

9 Aralık'ta fetö sohbetinde Sakarya şiirini okuyor, son mısrası Ayağa Kalk Sakarya, bugün Çarpışma dizisi etiketi sıkı durun şöyle: Ayaktakal. Ne o lan yıllardır Ergenekon'muş ıslak belgeymiş, silahlar gömülmüş milleti yediniz, artık geçit yok, operasyon çekene operasyon çekeriz.







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