banner999
Fransa'da Strazburg saldırısıyla ilgili operasyon
Fransa'da Strazburg saldırısıyla ilgili operasyon
TSK: Tel Rıfat'tan ateş açıldı, 1 asker şehit
TSK: Tel Rıfat'tan ateş açıldı, 1 asker şehit
Borsa günü nasıl tamamladı?
Borsa günü nasıl tamamladı?
Gizlilik kararı alındı
Gizlilik kararı alındı

Nihat Genç'ten 'Çarpışma' dizisiyle ilgili yeni açıklama

Nihat Genç, 'Çarpışma' ile ilgili yeni paylaşımda bulundu. FETÖ elebaşı Gülen'in 9 Aralık'ta yaptığı sohbetinde "ayağa kalk" mesajını vermesinin ardından Çarpışma dizisinin bugünkü bölümünde sosyal medya etiketi olarak #AyaktaKal'ı seçmesine değindi

Nihat Genç'ten 'Çarpışma' dizisiyle ilgili yeni açıklama

Gazeteci-Yazar Nihat Genç, FETÖ elebaşı Gülen'in 9 Aralık'ta yaptığı sohbetinde "ayağa kalk" mesajını vermesinin ardından Çarpışma dizisinin bugünkü bölümünde sosyal medya etiketi olarak #AyaktaKal'ı seçmesine değindi

Nihat Genç, "9 Aralık'ta fetö sohbetinde Sakarya şiirini okuyor, son mısrası Ayağa Kalk Sakarya, bugün Çarpışma dizisi etiketi sıkı durun şöyle: Ayaktakal" diye yazdı.

Genç, "Ne o lan yıllardır Ergenekon'muş ıslak belgeymiş, silahlar gömülmüş milleti yediniz, artık geçit yok, operasyon çekene operasyon çekeriz." dedi.


Nihat Genç'in paylaşımı şöyle;
9 Aralık'ta fetö sohbetinde Sakarya şiirini okuyor, son mısrası Ayağa Kalk Sakarya, bugün Çarpışma dizisi etiketi sıkı durun şöyle: Ayaktakal. Ne o lan yıllardır Ergenekon'muş ıslak belgeymiş, silahlar gömülmüş milleti yediniz, artık geçit yok, operasyon çekene operasyon çekeriz.



ulusal.com.tr

Etiketler; #nihat genç
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.