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Nihat Genç'ten Celal Şengör'e sert yanıt

Gazeteci yazar Nihat Genç, Ulusal Kanal'da Veryansın programında Prof. Dr. Celal Şengör'e sert yanıt verdi. Genç, "Kanuni'ye salak demek, şarlatanlıktır" dedi

Gazeteci yazar Nihat Genç, Ulusal Kanal'da Veryansın programında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi ve Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili sözlerine sert yanıt verdi.

Nihat Genç, "Kitaplarında bir tane bile düzgün cümle yok" dedi.

Genç, Kanuni Sultan Süleyman'a 'salak' demenin 'şarlatanlık' olduğunu söyledi.

Gazeteci yazar Nihat Genç, "Jean-Jacques Rousseau'ya laf eden, benden tokadı yer" diye konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #nihat genç #celal şengör #kanuni sultan süleyman
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